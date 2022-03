Slovenci v Laškem že nabirajo medalje

Na evropskem prvenstvu v biljardu, ki v Laškem poteka do 12. marca, so slovenski tekmovalci osvojili prvi medalji. V disciplini mednarodna osmica je bila Ana Gradišnik druga, med invalidi pa je Matej Brajkovič tekmovanje končal na tretjem mestu.

Evropsko prvenstvo v Laškem poteka v štirih disciplinah, in sicer v osmici, devetki, desetki in igri 14,1, za naslove pa se potegujejo v članski moški in ženski konkurenci, konkurenci invalidov ter kadetski in ekipni.

Domača reprezentanca je številčna, v moški so poleg selektorja Mitje Gradišnika, ki je hkrati član ekipe, še Klemen Gradišnik, Matjaž Erčulj, Denis Kragolnik, Simon Tomažič, Miha Vičič Šnajdar, Miha Zajc, Damjan Kerep, Matej Čretnik in Blažu Bižal, v ženski Ana Gradišnik, Maja Globočnik in Natalija Golob, med invalidi pa Matej Brajkovič in David Slaček.

V mednarodni osmici je v konkurenci invalidov zmagal Šved Henrik Larsson pred Ircem Fredom Dinsmorom, tretji je bil Brajkovič. V ženski konkurenci pa je v finalu Nemka Pia Filler s 6:3 premagala Ano Gradišnik, tretja je bila Norvežanka Line Kyorsvik.