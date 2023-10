V Izoli prvo SP jadralskega razreda L30

Na 16 jadrnicah enotnega dizajna bo nastopilo 50 večinoma nepoklicnih jadralcev iz 12 držav.

Na SP, ki ga organizira JK Burja Izola, ne bo nobene slovenske jadrnice, je na novinarski konferenci pred začetkom povedal predsednik kluba Vasilij Žbogar. Kot je pojasnil, niso mogli sestaviti konkurenčne posadke, ker so skoraj vsi kakovostni tekmovalci v Sloveniji razvrščeni v najvišji razred.

Prvenstvo se bo končalo le dva dni pred slovito barkovljanko. Tako se bodo lahko jadrnice L30 v soboto udeležile regate od Izole do Trsta Go to Barcolana, v nedeljo pa še najbolj množične regate v Tržaškem zalivu, Barcolane, je še povedal Žbogar.

Pobudo za novi razred jadrnic je leta 2016 dal ukrajinski jadralec Rodion Luka, s ciljem, da bi ga uvrstili na program prihodnjih olimpijskih iger v Parizu. Tam naj bi na t.i. offshore regati tekmovale dvočlanske mešane moško-ženske posadke. Olimpijskega statusa L30 sicer ni dosegel.

SP bo potekalo v drugačni obliki od zamišljene za OI. Celotna flota bo na običajnem regatnem polju. V petek bo regata za medalje. Jadrnice bodo imele štiri ali pet članov posadke, med katerimi je lahko samo en registriran jadralec najvišjega razreda. Ta pogoj naj bi skupaj z enotnim dizajnom zagotovil enakopravne pogoje, v katerih ne odloča bogastvo lastnika.

Konstruktor je imel težko nalogo

Oblikovanje jadrnice je Luka zaupal priznanemu konstruktorju Justinu, ki je povedal, da je imel težko nalogo, saj je moral oblikovati hitro jadrnico, opremljeno za daljša potovanja, torej s sanitarijami in manjšo kuhinjo, dovolj majhnih dimenzij, da jo je mogoče peljati na navadni prikolici.

Prvih 30 jadrnic so zgradili v Sloveniji, nato sta jih še deset proizvedli dve podjetji v Ukrajini in na Madžarskem. Do lani so jih prodali v dovolj držav na treh kontinentih, da je svetovna krovna zveza potrdila L30 za mednarodni razred, v katerem lahko organizirajo svetovna prvenstva.

Regatno polje v Izoli bodo omejevale t.i. pametne boje, ki se same razporedijo glede na smer vetra. Imajo lasten pogon in jih ni treba zasidrati, tako da organizatorjem regat močno olajšajo delo. Izdelujejo jih v Domžalah in Kamniku, programsko opremo pa razvijajo na Prevaljah, je povedal direktor nemškega podjetja Smartmark Ivo Näf. Po njegovih besedah podjetja niso registrirali v Sloveniji zaradi predolgih birokratskih postopkov.

Preberite še: