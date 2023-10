Okronali državne prvake v treh jadralnih razredih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V organizaciji Jadralnega kluba Pirat Portorož se je končalo tridnevno odprto državno prvenstvo v razredih 420, 470 in fireball. Na tekmovanju je nastopilo 38 posadk iz Slovenije, Italije, Madžarske, Hrvaške in Ukrajine - 25 v razredu 420, pet v razredu 470 in osem v razredu fireball.

Naslov državnih prvakinj v razredu 420 sta osvojila Ana Planinšič in Lara Božič (JK Pirat Portorož/JK Olimpic), ki sta bili obenem tudi najboljši v ženski konkurenci. Drugo mesto sta zasedla Rok Kovačič in Teo Gerželj, tretje pa Roža Sabadin in Riana Arinova (vsi JK Pirat Portorož).

Med fireballisti sta se najbolje odrezala Matija Kocjančič in Benjamin Jurič (JK Olimpic/KVŠ Velenje) pred Mitjo Nemcem in Jernejo Škof ter Markom Volkom in Laro Bastar (vsi JK Fireball).

V razredu 470 sta slavila olimpijka Tina Mrak in Matej Planinšič, ki sta bila suvereno v vodstvu vse dni prvenstva, srebro je šlo v roke Martinu Frasu in Miji Škerlavaj (vsi JK Pirat Portorož), bron pa Domnu Hostniku in Eli Žagar (JK Ljubljana).