STA

Petek,
12. 9. 2025,
19.03

Urška Kuharič Živa Dvoršak Strelstvo

Petek, 12. 9. 2025, 19.03

5 minut

Strelstvo, svetovni pokal

Urška Kuharič in Živa Dvoršak brez vidne uvrstitve na Kitajskem

STA

Živa Dvoršak | Foto Anže Malovrh/STA

Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenski strelki Urška Kuharič in Živa Dvoršak se nista izkazali na svoji prvi tekmi svetovnega pokala v kitajskem Ningboju. Kuharič je v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov zadela 577 krogov, kar ji je prineslo 57. mesto, Dvoršak pa je kraljevsko strelsko disciplino s petimi krogi manj končala na 63. mestu.

V kvalifikacijskem delu je bila med 66 strelkami najnatančnejša Kitajka Zhang Qiongyue, ki je zadela 592 krogov, v finalu osmih najboljših strelk iz prvega dela tekmovanja pa Norvežanka Jeanette Hegg Duestad (466,2). Za njo sta se uvrstili Danka Rikke Maeng Ibsen (463,3) in Čehinja Barbora Dubska (451,4).

Edini slovenski predstavnici na letošnji četrti tekmi svetovnega pokala bosta v nedeljo nastopili še v disciplini zračna puška 10 metrov.

Urška Kuharič Živa Dvoršak Strelstvo
