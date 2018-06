Tyson Fury je nazaj: najprej poljub, nato hitra predaja #video

Nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji, Tyson Fury, se je po 31 mesecih zmagovito vrnil v ring. Do zmage je prišel po koncu četrte runde, ko se je Albanec Sefer Seferi odločil, da ima dovolj in predal dvoboj. Kontroverzni Anglež je prišel še do svoje 26. zmage v karieri in ostaja neporažen

Po senzacionalni zmagi konec leta 2015 nad Vladimirjem Kličkom je padel v globoko krizo in mnogi so že mislili, da kontroverznega Angleža v ringu ne bomo več videli. V tej kalvariji so mu očitali jemanje prepovedanih poživil, česar mu niso nikoli dokazali, odvzeli so mu vse šampionske pasove in tudi boksarsko licenco, sam pa je povsem skrušen v globoki depresiji razmišljal tudi o samomoru.

V zadnjem času se je pri odličnem boksarju vse obrnilo na bolje. Oprali so ga suma dopinga, potem ko so ugotovili, da je tako psihično kot fizično pripravljen, pa so mu vrnili tudi boksarsko licenco. Ob svojem povratku je pričakovano hitro opravil s svojim nasprotnikom Seferjem Seferijem in se veselil 26. zmage v svoji profesionalni karieri, še do 19. je uspel priti predčasno.

Že prihod v ring je bil poseben:

Legendarni prihod, poljub in predaja

Že njegov prihod v ring je bil veličasten, njegov glasbeni spremljevalni miks je vseboval tudi pesem od Afromana - Because I Got High, in hitro vsem pokazal za kakšen šov so bili ljubitelji boksa prikrajšani vse te mesece. V Areni v Manchestru je zahrumelo od navdušenja, roko na srce pa je bilo nato v ringu akcije bolj malo. Fury je še pred začetkom Albanca poljubil, še preden se je dobro ogrel, pa mu je Seferi po četrti rudni ''pobegnil'' iz ringa.

''Hvala navijači, hvala Manchester, najboljši ste. Zame je bil ta dvoboj kot debi in počutim se izjemno. Nisem se hotel takoj zapoditi, ko sem se le želel zadeve lotiti malce bolj resno, je Seferi dvoboj predal. Škoda, a kmalu bom nazaj, verjamem, da me bo promotor Frank Warren zaposlil,'' je takoj po dvoboju dejal Fury in šel celo tako daleč, da je navijačem obljubil, da bo do konca leta okoli pasu že obesil pas za svetovni naslov. To je povsem nerealna napoved, bi pa lahko Fury na delu resnično ponovno videli na delu že avgusta.

Tysona Furyja bomo ponovno na delu videli avgusta. Foto: Reuters

Že na tehtanju poskrbel za šov

V času brez boksa se je Fury močno zredil in imel tudi 175 kilogramov, na petkovem treningu pa jih je imel 206 centimetrov visoki boksar kar 50 manj (125 kg).

V Makedoniji rojeni Albanec je bil v primerjavi z njim videti kot palček in lahek kot peresce. Seferi je kar 17 centimetrov nižji od Angleža in tehtal le 96 kilogramov, kar je bilo skoraj 30 kilogramov manj od teže nekdanjega svetovnega prvaka.

