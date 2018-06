Šampion, ki se je zredil do neprepoznavnosti, se vrača v ring #video

Tyson Fury, kontroverzni boksar iz Manchestera, se vrača. Ljubitelji boksa so ga zaradi njegove radoživosti in sočnega jezika zelo pogrešali in komaj čakajo, da se za zdaj še neporaženi težkaš vrne tja, kjer se počuti najbolje.

Da ni močen le na jeziku, je svojim kritikom dokončno pokazal novembra 2015 v Düsseldorfu, ko je šokiral boksarsko javnost in zasenčil pojem težke kategorije Vladimirja Klička. Ukrajinec je bil do tega dvoboja nepremagan več kot deset let in kar 18-krat uspešno ubranil svetovni naslov.

Fury: Zdaj vidite, zakaj se me je Kličko izogibal zadnjih pet let

"Zdaj vidite, zakaj se me je Kličko izogibal zadnjih pet let. Ljudje lahko o meni govorijo, kar hočejo, a to je resnica. Vsi so me odpisali pred dvobojem, a sem jih postavil na laž. Kličko je bil odličen prvak, a vse se enkrat konča. Začenja se nova era. Bom najbolj karizmatičen prvak vse od časov Muhammeda Alija," je po veliki senzaciji v mikrofon vpil veliki navijač Manchester Uniteda.

Tyson Fury je Vladimirju Kličku pobral vse pasove, do povratnega dvoboja pa ni nikoli prišlo. In tudi ne bo, saj se je Kličko lani upokojil. Foto: Guliver/Getty Images

Po zmagi je padel v črno luknjo

A sreča in veselje v taboru Angleža nista trajala dolgo. Kličko je hitro aktiviral klavzulo o povratnem dvoboju, a tega nikoli ni bilo. Prvikrat sta se želela udariti že poleti 2016, a je Anglež dvoboj odpovedal zaradi domnevne poškodbe gležnja, jeseni pa je vse skupaj padlo zaradi psihičnega stanja angleškega boksarja. Pozneje so ga obtožili tudi dopinga, nato so mu vzeli vse pasove, še boksarsko licenco.

Jemal kokain in razmišljal o samomoru

Šel je čez težko obdobje. Foto: Reuters Fury je tisti čas bolehal za hudo depresijo. Veliko je popival, jemal kokain, vse z razlogom, da ubeži realnosti. Nemalokrat je razmišljal celo o samomoru.

"V življenju sem počel mnogo stvari. Med drugim sem zaužil tudi veliko kokaina. Res veliko, a zakaj ga ne bi? Saj je moje življenje, delam lahko, kar hočem. Veliko ljudi ga jemlje, koga briga. To ni droga, ki bi izboljšala moje fizične sposobnosti, ne vem, zakaj gre to ljudem tako v nos. Tudi pil sem od ponedeljka do petka in naprej do nedelje. Vsak dan, vse zato, da si lajšam težave z depresijo," je konec leta 2016 v intervjuju za revijo Rolling Stone dejal Fury.

''Nočem več živeti. Vsega imam dovolj. Ko je tako, je jemanje kokaina zelo nedolžna stvar. Ne vem, kako se bo to razpletlo, sam ne vidim rešitve. Pravijo, da imam neke vrste bipolarno motnjo. Upam, da me kdo ubije, preden se sam,'' je še v tistem čustvenem intervju strašil njegove navijače. Številni od njih so pomislili, da ga v ringu ne bodo več videli.

Ko je prebrodil krizo, je tehtal več kot 160 kilogramov

A s pomočjo ožje družine in prijateljev je preživel nočno moro, a večletno nezdravo življenje je pustilo posledice. Fury se je zredil do neprepoznavnosti. Imel je tudi več kot 160 kilogramov, a lani spomladi je počasi začel trenirati in korak za korakom prišel do tega, kar je zdaj. Ko je bil opran krivde z dopingom in ko so mu so po pogovoru z britansko boksarsko zvezo končno vrnili boksarsko licenco, se mu je na obraz vrnil prešeren nasmeh.

Bili so časi, ko se je komaj premikal:

Tyson Fury is 25st and is NO athelete. Embarrassing to think this chump thinks he can take on any Heavyweight boxer in this shape pic.twitter.com/kioon2TEqH — LaFamilià (@Ashley_k_m) March 13, 2017

Fury je spet videti poskočen kot pred depresijo. ''Ko sem premagal Klička, nisem imel več prave motivacije, zdaj so na vrhu novi šampioni, ki za moje pojme niso kaj prida. Anthony Joshua in Deontay Wilder sta dva pajaca, ki ju lahko premagam v eni sami noči,'' ima slabo mnenje o rojaku in Američanu Fury, s tekmeci redno verbalno obračunava prek družabnih omrežjih.

Po skoraj treh letih se bo vrnil proti Albancu

''Vesel sem, da sem nazaj. Navijačem želim prirediti šov, komaj čakam,'' še dodaja neporaženi boksar (25-0-0). V soboto bo jasno, kako dobro je pripravljen. Zagotovo ne bo boksar, kot je bil ob zmagi nad Kličkom, tri leta brez ringa so zagotovo pustila nekaj posledic, a vseeno je Fury vsaj na prvi pogled videti zelo dobro in presenečenje bi bilo, če ne bi z Albancem hitro opravil.

Fury je poskočen, kot še ni bil:

"Tyson Fury is all talk"



"Tyson Fury is finished"



You sure?



A 6"9 man has no right to be that quick on his feet 😮⚡️



Scary. pic.twitter.com/4kQTk5gT9O — Tyson Fury returns... live on BT Sport (@BTSportBoxing) June 4, 2018

''Gre za zelo nevarnega boksarja, ki je v odlično pripravljen. Prišel me je nokavtirat, o tem ne dvomim. Morate vedeti, da bi lahko izbral mnogo lažjega tekmeca, a po dveh letih in osmih mesecih potrebujem runde, da se vrnem v tekmovalni ritem. Nič mi ne bi pomagalo, če bi se vse skupaj končalo že v prvi rundi,'' vseeno ostaja previden Fury.