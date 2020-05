Trikratni plavalni olimpijski prvak se bo pritožil na osemletno kazen

Trikratni plavalni olimpijski prvak, Kitajec Sun Yang, ki so mu konec februarja zaradi dopinških prekrškov izrekli osemletno prepoved nastopanja, se bo na kazen pritožil. Po poročanju francoske agencije AFP so njegovi odvetniki že vložili pritožbo na švicarsko zvezno sodišče.

Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani je kitajskemu plavalcu 28. februarja izreklo osemletni suspenz, s čimer je Cas pritrdil Svetovni protidopinški agenciji (Wada). Na odločitev krovnega športnega razsodišča je sicer mogoča pritožba na švicarsko zvezno sodišče, kar je zdaj Sunova odvetniška ekipa tudi naredila.

Sunov primer je postal precej odmeven, potem ko je Mednarodna plavalna zveza (Fina) plavalca oprostila kršitve. Wada se s tem ni strinjala in je zahtevala kazen, kar je na koncu s pritožbo na Cas tudi dosegla.

Foto: Reuters

Zavrnil je testiranje

Sun Yang, trikratni olimpijski in enajstkratni svetovni prvak v plavanju, je septembra 2018 na svojem domu na Kitajskem zavrnil testiranje in ni dovolil odvzema urina in krvi. Prvi kitajski olimpijski prvak v plavanju (London 2012, 400 in 1500 m) je že pred tem leta 2014 prestal trimesečni suspenz zaradi pozitivnega testa na poživilo trimetazidin.

Kljub zadnji izrečeni kazni mu ne bodo odvzeli naslovov, prav tako ne zadnjih zlatih medalj na SP na 200 in 400 metrov prosto na prvenstvu v Gwangjuju, ki si jih je priplaval v obdobju po zavrnitvi dopinške kontrole.

Če bo obveljala odločitev Casa, bo moral Kitajec izpustiti tudi zdaj prestavljene olimpijske igre v Tokiu 2021, za 28-letnika pa bi potrditev osemletne prepovedi nastopanja praktično pomenila tudi konec kariere.