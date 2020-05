Mlada slovenska plavalka Katja Fain v času karantene trenira kar v domači garaži. Foto: Matjaž Vertuš

Če bi letošnja sezona potekala brez koronavirusnega vložka, bi 19-letna Katja Fain, ena najbolj perspektivnih plavalk v Sloveniji, te dni razmišljala predvsem o svojih nastopih na evropskem prvenstvu v Budimpešti in lovu na olimpijsko normo, a ker je letošnja sezona vse prej kot običajna, jo prvenstvo stare celine čaka šele prihodnje leto, zaveslaje pa medtem pili kar v domači garaži.

Katjine treninge budno spremlja njena mama, nekdanja vrhunska plavalka Metka Sparavec. Foto: Matjaž Vertuš

Skupaj z mamo Metko Sparavec, njeno trenerko, sicer pa nekdanjo vrhunsko plavalko, sta po vzoru bazenskih alternativ, ki sta jih opazili na družbenih omrežjih, tudi sami poskrbeli za podobno domislico.

"Bazen smo postavili 12. aprila, in danes nam je kar malo žal, da se tega nismo spomnili že prej, saj je bila Katja takrat že skoraj mesec dni brez vode," je uvodoma povedala Sparavčeva.

"Najprej smo morali poiskati primeren prostor, pa smo se domislili, da bazen postavimo kar v garažo, no, potem je bilo treba bazen še kupiti - na podlagi dimenzij garaže smo se odločili za bazen velikosti 4 krat 2 metra -, kupili smo tudi toplotno črpalko, da smo vodo ogreli na primerno temperaturo.

Na začetku je imela samo 13 stopinj Celzija in Katja je trenirala kar v neoprenu, kar za trening plavanja ni ravno primerno. Pozneje se je voda ogrela na 23, danes pa ima že celo 25 ali 26 stopinj, kar pomeni, da lahko trenira v kopalkah," je v nekaj ključnih točkah povzela treniranje v domači garaži.

In kako pravzaprav potekajo treningi v bazenu, ki na prvi pogled omogoča zgolj namakanje, ne pa resnega treninga?

Tako, da Katja plava vpeta v plavalno gumo, ki objema njen pas, in je pripeta na plavalni kamen.

"Plava v bistvu na mestu, pri tem pa izvaja različne serije vaj, kjer regulira moč in dolžino. Gre za alternativno rešitev, kjer seveda ne more trenirati odriva in obrata, a za prvo silo in stik z vodo je bolje to kot nič," je ocenila Sparavčeva.

Njena hči Katja je ob toplejšem vremenu plavala tudi v Gramoznici, v neoprenu, kakopak, vsaj toliko, da spet začuti, kako je, ko plavaš brez prostorskih omejitev.

Tako kot selektor slovenske plavalne reprezentance Gorazd Podržavnik je tudi Sparavčeva zadovoljna z odločitvijo Madžarske plavalne zveze, ki je evropsko plavalno prvenstvo v Budimpešti, sprva načrtovano za začetek maja in nato prestavljeno na avgust, v petek prestavila na prihodnje leto.

"Tega smo si želeli in upali, saj je manko pri treningu enostavno prevelik, da bi ga tako hitro nadoknadili. Plavalci brez bazena, brez stika z vodo enostavno ne morejo trenirati in Katja je bila ob vsem tem že kar malo panična, vse dokler niso prestavili olimpijskih iger in drugih tekmovanj, kjer bo lahko lovila olimpijsko normo," je še povedala nekdanja vrhunska plavalka, ki smo jo pred natanko petimi meseci gostili v naši nedeljski rubriki Druga kariera.

Na Plavalni zvezi so medtem že določili smernice za skupne treninge, ki jih bodo slovenski plavalci začeli v ponedeljek, 4. maja. S treningi bodo najprej začeli plavalci članske, mlajše članske in mladinske reprezentance, čez 14 dni pa naj bi se jim pridružili tudi preostali.



Želja je, da bi za vadbo najprej uporabili bazena v Kranju in na Ravnah na Koroškem. Smernice za vnovičen zagon plavanja so razdelane na 15 straneh, poroča STA.



V začetni fazi bi na vsaki drugi progi vadil po en plavalec, kar pomeni, da bi istočasno v objektu ob enem trenerju lahko vadilo po pet plavalcev, s čimer bi imel športnik zase najmanj deset kvadratnih metrov prostora.Na PZS med drugim opozarjajo plavalce in trenerje na točnost pri dogovarjanjih o terminih, da bodo garderobe in kopalnice zaprte in da bodo za vadbo na voljo odprti bazeni.Plavalci in trenerji so dobili tudi vrsto osebnih napotkov v zvezi z uporabo prostorov, opreme in rekvizitov.



Na slovenski zvezi so pripravili tudi oceno za pravilno kloriranje vode, saj klor v pravilni odmeri prepreči okužbo z novim koronavirusom.