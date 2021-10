Trije naslovi olimpijcem, Kragljeva ugnala Terčeljevo

Celje je v soboto gostilo še zadnje dejanje slalomske sezone 2021 - državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Naslovov državnih prvakov so se veselili Urša Kragelj, Alja Kozorog, Benjamin Savšek in Peter Kauzer.

Dolga in naporna sezona je za konec prinesla še boje za naslove državnih prvakov. V kanuju je zmagal olimpijski prvak Benjamin Savšek, ki je bil kljub dvema kazenskima sekundama na koncu pol sekunde hitrejši od Luke Božiča, ki je prav tako naredil napako za dve kazenski sekundi. Bron si je z dobrimi tremi sekundami in pol zaostanka ter dotikom priveslal Klemen Vidmar.

V ženskem kanuju je imela Alja Kozorog ob koncu pripisane štiri kazenske sekunde, a je bila na progi zelo hitra, tako da je Evo Alino Hočevar prehitela za sekundo in 29 stotink kljub temu, da je slednja s progo opravila brez kazenskih sekund. Tretja je bila Lea Novak.

Urša Kragelj je ugnala Evo Terčelj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naslova v kajaku Kragljevi in Kauzerju

V konkurenci kajakašic se je naslova državne prvakinje veselila Urša Kragelj. S progo je opravila brez dotikov, bila pa je tudi hitra. Drugouvrščena Eva Terčelj je namreč zaostala za pet sekund in 35 stotink, in sicer z dvema dotikoma. Tudi Ajda Novak na tretjem mestu je imela na koncu pripisane štiri kazenske sekunde.

V konkurenci kajakašev je bil na Savinji najboljši Peter Kauzer. Za navdušenje domačih navijačev je poskrbel Jan Ločnikar, letos bronast na mladinskem SP v Tacnu in mladinskem EP v Solkanu, ki je bil drugi. Za Hrastničanom je zaostal za nekaj manj kot dve sekundi in pol. Tudi na tretjem mestu je bil kajakaš domačega celjskega kluba Martin Srabotnik.

Zlato je osvojil tudi Peter Kauzer. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Na delu tudi ekipe

V ekipni tekmi kajakašic se je naslova prvakinj veselila trojica KKK Ljubljana, na drugo mesto so priveslale kajakašice Kanu kluba Simon, tretje pa so bile predstavnice Soških elektrarn. V moškem kajaku so ekipni državni prvaki postali slalomisti KKK Nivo Celje, drugi so bili predstavniki KKK Tacen, tretji pa kajakaši BD Steklarna Hrastnik. V ekipni konkurenci kanuistov je bila najboljša ekipa KKK Tacen 1, drugi so bili kanuisti KK Simon, tretji pa člani ekipe KKK Tacen 2.