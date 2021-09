Triglav ponovno v regionalni ligi

Po lanski sezoni je prišlo do spremembe poimenovanja obeh lig, tako da v novi sezoni namesto lig A1 in A2 spremljamo premier ligo in ligo A1, v kateri bodo nastopali tudi kranjski vaterpolisti. V ponedeljek so v prostorih Vaterpolske zveze Hrvaške izžrebali skupine prvih turnirjev regionalne lige za sezono 2021/22. Edini slovenski predstavnik se bo na prvem turnirju v skupini B meril s srbskimi Vojvodino iz Novega Sada, Zemunom iz Beograda in Proleterjem iz Zrenjanina ter hrvaškima Poškom iz Splita in Zadrom.

Regionalna liga A1



Skupina A: Primorje, Medveščak in KPK (Hrvaška), Valis in Nais (Srbija), Cattaro (Črna gora)

Skupina B: Vojvodina, Zemun in Proleter (Srbija), Pošk in Zadar (Hrvaška), Triglav (Slovenija)

Prvi turnir bo na sporedu novembra (18.–21. 11. 2021), preostala dva pa januarja in marca prihodnje leto. Na treh turnirjih se bodo nato moštva križala tako, da bodo na koncu odigrali enokrožni sistem, lestvica pa bo določila, kateri dve moštvi se bosta uvrstili v "play-off" za igranje v premier ligi v naslednji sezoni.

"Regionalna liga je pravi poligon za napredek"

Krištof Štromajer je prevzel člansko moštvo Triglava. Foto: Ja. M. Svoj pogled na ponovno udeležbo v regionalnem tekmovanju je predstavil tudi novi trener kranjskega moštva, nekdaj igralec Triglava in reprezentant Slovenije, s katero je dvakrat igral tudi na evropskem prvenstvu, Krištof Štromajer: "Klub se je za nastop v ligi odločil, da mlado in perspektivno moštvo odigra čim več močnih tekem. Pomerili se bomo z enajstimi moštvi iz nekdanje skupne države, vsi pa vemo, da se tam igra odličen vaterpolo. Če hočemo, da naša ekipa napreduje, so omenjeni nasprotniki za to idealni. Čeprav je rezultat vedno pomemben, gre tu predvsem za nabiranje izkušenj. Menim, da so ravno omenjene tekme lahko pravi poligon za napredek."

V premier ligi naslov branijo srbski prvaki

Podoben način tekmovanja bomo spremljali tudi v prvi stopnji tekmovanja, le da bo tu nastopilo moštvo več, sledil pa bo še zaključni turnir najboljše četverice. Naslov prvaka iz lanske sezone bo branil srbski Radnički iz Kragujevca.

Regionalna premier liga



Skupina A: Jug in Mladost (Hrvaška), Šabac, Partizan in Novi Beograd (Srbija), Budva in Jadran HN (Črna gora)

Skupina B: Radnički in Crvena Zvezda (Srbija), Jadran ST, Solaris in Mornar (Hrvaška), Primorac (Črna gora)

Kamničani branijo dvojno krono iz sezone 2020/21. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V soboto začetek domače sezone

S četrtfinalnim pokalnim srečanjem med Calcit Kamnikom in celjskim Posejdonom se ta konec tedna začenja tudi domača sezona. Drugi četrtfinalni par sestavljata Ljubljana Slovan in Branik Maribor, Koper 1958 in Triglav pa sta po žrebu neposredno uvrščena v nadaljevanje tekmovanja, ki bo potekalo po dvokrožnem sistemu, nato pa se bosta prvo- in drugouvrščeno moštvo udarili za naslov pokalnega prvaka, ki ga branijo Kamničani. Državno prvenstvo se bo začelo po novem letu.