Trajković izpadel v drugem krogu, Lemajićeva v prvem

Z nastopom Ivana Trajkovića se je za slovensko reprezentanco končalo svetovno prvenstvo v taekwondoju v Manchestru. Trajković je izpadel v drugem krogu, ko ga je premagal Hrvat Ivan Šapina. Danes je nastopila še Dunja Lemajić in izgubila prvi dvoboj.

Trajković je v prvem krogu s 15:6 premagal Portugalca Tiaga Gomesa, nato pa v drugem krogu z 8:10 izgubil proti Hrvatu Ivanu Šapini. Dvoboj je bil zelo napet in trd. Trajković je po dveh rundah vodil z 1:0. V tretji je Hrvatu uspel udarec za tri točke. Prednost je povišal na 8:3.

Trajković ga je lovil, s krožnim udarcem znižal na 7:8 in nato z ročnim udarcem izenačil na 8:8. Z roko je poskusil v zadnjih sekundah, a je bil prekratek, Hrvat je to izkoristil za nožni udarec v telo, ki mu je prinesel dve točki in zmago z 8:10.

Dunja Lemajić je izgubila prvi dvoboj proti Čehinji Petri Stolbovi z 2:8.

