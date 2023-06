Tjaša Vrtačič na evropskih igrah 17. v triatlonu

Slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič je bila 17. v olimpijski razdalji na evropskih igrah na Poljskem. Po 27. dosežku plavanja je bila Kamničanka najboljša po 40 km kolesarjenja in je tek na 10 km začela prva. Zmagala je Norvežanka Solveig Lovseth (1:57:05), Vrtačič je zaostala dve minuti in 31 sekund.

"Zelo zadovoljna, da sem z malo slabšim plavanjem prišla tako visoko. Na kolesu sem skušala biti ves čas v ospredju in smo kmalu ujele najboljše. V teku je bilo kar težko, saj sem veliko moči porabile že med kolesarjenjem.Nisem pričakovala tako visoke uvrstitve in to je potrditev velikega napredka letos," je pojasnila edina slovenska triatlonka na teh igrah.

"Vesela sem tudi, da ni deževalo med kolesarjenjem, ampak je začelo šele v teku. V plavanju smo se zelo prerivale, ampak to je običajno. Kljub temu, da mi ta del tekme ni šel najbolje, sem dobro nastopila na tekmi, saj sem si pred startom želela biti v prvi polovici, pa sem to zelo presegla," je dodala Vrtačič

Še vedno ima možnosti za nastop na OI v Parizu

Študentka fizioterapije, končuje diplomo, triatlon trenira 15 let, šele letos pa se s tem športom ukvarja poklicno. Ima še vedno možnost, da nastopi prihodnje leto na olimpijskih igrah v Parizu.

Po plavanju je bila 27., po 1500 metrih prvega dela je imela minuto in 23 sekund zaostanka za vodilno. Zelo je napredovala v kolesarjenju. Sprva je bila okrog 20. mesta, potem pa je v drugem delu še pospešila in se prebila po 20 kilometrih na sedmo mesto, 2,7 kilometra pozneje pa je bila še mesto višje s dvema sekundama zaostanka za vodilno Italijanko Vereno Steinhauser.

V nadaljevanju je padla iz deseterice (11.) in iz vodilne skupine, še vedno pa je bila z desetimi sekundami zaostanka na čelu druge skupine. V zaključku drugega dela se je znova znašla med deseterico z le dvema sekundama zaostanka za vodilno četverico. Dva kroga pred koncem je bila 18-članska skupina na čelu združena, tako je bilo tudi v cilju kolesarstva po 30 kilometrih.

Vrtačič je tek na 10 km začela prva, ravno tedaj pa je začelo močno deževati. Slovenka je po kilometru in pol nazadovala na 14. mesto, 13 sekund je bila za vodilno Steinhauser. Po 2,5 km je bila 16. (+0:29), po 3,8 km pa 18. (+0:47). Po polovici teka je bila z minuto zaostanka še vedno 18.

Kilometer in dvesto metrov pozneje je ostala na istem mestu, a s še dvajsetimi sekundami več zaostanka za tedaj vodilno Belgijko Jolien Vermeylen, z dobrim finišem je Slovenka pridobila še eno mesto.

Vermeylen je šla v zadnji krog v vodilni trojici, v kateri sta bili še Francozinja Audrey Merle in Lovseth, še nekaj tekmovalk pa je bilo v igri za zmagovalni oder. Za Lovseth je bila deset sekund pozneje v cilju druga Avstrijka Julia Hauser, tretja je bila Vermeylen, ki je zaostala 12 sekund.

Strelca Denis Bola Ujčič in Jože Čeper četrta na mešani ekipni tekmi

Slovenska strelka Denis Bola Ujčič in strelec Jože Čeper sta bila četrta na mešani ekipni tekmi s hitrostrelno pištolo na 25 metrov na evropskih igrah na Poljskem. V Vroclavu je bila v boju za bron s 17:11 boljša Norveška.

Po prvem delu kvalifikacij sta bila Slovenca s 532 krogi osma in sta se kot zadnja uvrstila v drugi del kvalifikacij.

Tam je bila slovenska dvojica tretja s 365 krogi in se je prebila med štiri reprezentance, ki so se nato borile za odličja. Napredovale so še Ukrajina (377), Češka (374) in četrta Norveška (362).

Prvi dve reprezentanci iz drugega dela sta se pomerili za zlato, tretja in četrta pa za bron. Denis Bola Ujčič in Jože Čeper sta se tako na strelski črti pomerila z Olejem Haraldom Aasom in Helen Aune. Slednja sta bila prepričljivo boljša.

Preberite še: