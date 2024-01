Tim Mastnak in Tina Šutej športnika leta 2023 v Celju

Tim Mastnak in Tina Šutej sta bila v Narodnem domu v ponedeljek zvečer razglašena za najboljša športnika leta 2023 v Celju. Šlo je za prireditev, ki je potekala 56. leto zapovrstjo. V ekipni konkurenci sta nagrado prejela rokometni klub Celje Pivovarna Laško in ženski košarkarski klub Cinkarna Celje.

V letu 2024 bo v Celju za šport na voljo skoraj pet milijonov evrov. Prvič po dolgih letih so povišali sredstva, ki so namenjena letnemu programu športa in ki bodo znašala doslej najvišjih 895.050 evrov. Rekordna dva milijona evrov boo namenili tudi subvencioniranju cen uporabe javnih objektov, je v nagovoru izpostavil župan knežjega mesta Matija Kovač.

Športnik leta Celja Tim Mastnak. Foto: Miha Matavž/FIS

V minulem letu so začeli tudi s pripravo strategije športa v občini Celje za obdobje 2024 do 2033. Najpomembnejšimi cilji strategije so vzpodbujanje množičnosti in večje dostopnosti do športnih vsebin ter programov, zagotavljanje kakovostne športne infrastrukture, podpora profesionalnemu športu ter predvsem vzpodbujanje sodelovanja in povezovanja na vseh ravneh delovanja športa.