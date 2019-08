"Težko je biti vseskozi na vrhu"

Benjamin Savšek, eden najboljših slovenskih kanuistov na divjih vodah, se je pred kratkim vrnil s priprav v Franciji. Aktualni evropski prvak že pogleduje proti letošnjemu svetovnemu prvenstvu in olimpijskim igram. Zaveda se, da bo pot do Tokia vse prej kot lahka.

Benjamin Savšek je tokrat priprave v Španiji izkoristil tudi za druženje z družino, tako da je svoje priprave združil z družinskim dopustom. Priprave v La Seu d'Urgellu, kjer ga konec septembra čaka svetovno prvenstvo, je opravil v dveh delih. Kot pravi, je opravil dovolj treninga, tako da bo druge reprezentančne priprave izpustil. In kako mu ustreza proga, na kateri je bila leta 1992 olimpijska tekma?

Čoln je kar "letel"

"Tam sem že tudi zmagal na tekmi svetovnega pokala. Sicer mi proga ne ustreza najbolj, ker ima v primerjavi s tacensko zelo malo pretoka, tudi ožja je, zaradi česar je treba nekoliko več veslati, čoln po progi bolj "rije". A pogoji so enaki za vse tekmovalce. Kar sem treniral na progi, sem imel dobre občutke in mislim, da je čoln kar "letel". Skratka, kar se tega tiče, sem optimističen. Prepričan sem, da bodo med samimi tekmovalci majhne razlike, kot so vedno tudi bile. Proga ni tako divja in zaradi tega so tudi manjše razlike v časih," je vtise glede opravljenih priprav strnil naš sogovornik. Prvi del priprav je opravil s svojim dolgoletnim trenerjem Jožetom Vidmarjem, medtem ko je drugi del priprav opravil sam oziroma s tujimi ekipami.

"Dovolj je, da se dotakneš enih vrat, in skoraj nimaš več možnosti za dober rezultat." Foto: Sportida

Letošnja sezona se je za Savška, ki je imel v času pripravljalnega obdobja težave s poškodbo kolena, začela sanjsko, saj je v francoskem Pauju že drugič v karieri osvojil naslov evropskega prvaka. V nadaljevanju sezone pa mu ni šlo vse po načrtih. Na treh tekmah svetovnega pokala je dosegel 9., 10. in v domačem Tacnu 4. mesto.

"Ne bi rekel, da je prišlo do padca forme, vendarle sem se na vseh tekmah svetovnega pokala uvrstil v finale. Tam pa se mi vožnje niso najbolj posrečile. Mislim, da je treba imeti tudi kanček sreče. Predvsem sem zadovoljen s tem, da sem bil konstanten, kar pomeni, da imam v drugem delu svetovnega pokala še vedno veliko možnosti za visoka mesta v skupnem seštevku. Pravzaprav ne vem, kaj bil vzrok nekoliko slabšim rezultatom. Težko je biti vseskozi na vrhu, konkurenca je zelo močna. Dovolj je, da se dotakneš enih vrat, in skoraj nimaš več možnosti za dober rezultat. Konkurenca je tako močna, da se je težko uvrstiti v finale. Zato pravim, da sem zadovoljen, da se redno uvrščam vanj," je analiziral prvi del sezone "Beni", kot tudi kličejo našega kanuističnega asa.

Predvsem si želi imeti dobre občutke

V drugem delu sezone ga čakata še dve tekmi svetovnega pokala (Markkleeberg in Praga), nato pa konec septembra še svetovno prvenstvo, ki je vedno najpomembnejša tekma v sezoni. Med drugim se bodo tam lovile tudi kvote za olimpijske igre. Do takrat slovenskega kanuista čaka še kar nekaj treninga.

"Predvsem se bom osredotočal na to, da pridem v finale. Tam bom poskušal priklicati svoje občutke in odpeljati tako, kot znam. V finalu želim pokazati svojo vrhunsko vožnjo. Predvsem si želim imeti občutke, ki sem jih imel v prejšnjih sezonah, ko sem dosegal dobre rezultate. Izkoristil bom tudi vse svoje izkušnje in tako poskušal priti do rezultata, ki si ga želim."

Benjamin Savšek je že dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, rad bi tudi na tretjih. Foto: Stanko Gruden, STA

Zaveda se, da bo boj za OI zelo napet

Na svetovnem prvenstvu pa se ne bodo lovile samo kvote za olimpijske igre, ampak bo tekma štela tudi za interne kvalifikacije slovenske reprezentance. Na olimpijske igre bo na kategorijo lahko šel le en čoln iz države. Konkurenca v kanuju je pri nas zelo močna in boj za edino mesto bo zato zelo napet.

"Zagotovo bo težko, ker na olimpijske igre gre na kategorijo samo en čoln iz države. To pomeni, da moram biti najboljši v svoji kategoriji. Svetovno prvenstvo bo že prvi sklop izbirnih tekmovanj za olimpijske igre, potem bodo prihodnje leto štele izbirne tekme in nato še evropsko prvenstvo. Tisti, ki bo zbral največ točk, bo odpotoval na olimpijske igre. Boj bo napet, saj si vsi želimo nastopiti na olimpijskih igrah in tam doseči dober rezultat," nam je še povedal 32-letni Ljubljančan, ki je nastopil že na dvojih olimpijskih igrah, a vedno ostal brez tako želene medalje. Mu bo uspelo v tretje?