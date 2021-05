Tekma, na kateri zagotovo ne bo zmagala Janja Garnbret

Janja Garnbret, zmagovalka zadnjih devetih balvanskih tekem za svetovni pokal, na tekmi v Salt Lake Cityju, ki bo na sporedu v soboto, 22. maja, zagotovo ne bo na najvišji stopnički, saj na tekmi ne bo prisotna.

Kot nam je pred časom pojasnil njen trener Roman Krajnik, sta si zamislila, da bi se v olimpijski sezoni udeležila približno ene tekme na mesec, saj bi se večja pogostost preveč zarezala v čas, rezerviran za trening. Po tekmi v Salt Lake Cityju jo konec junija čaka še Innsbruck, kjer bosta tekmi v balvanih in težavnosti, in nato v začetku julija še Villars v Švici, kjer bosta na sporedu hitrost in težavnost.

Še pred tekmo v Dončićev Dallas

Prva zveznica športnega plezanja bo čez lužo odpotovala čez nekaj dni, saj načrtuje nastop na naslednji balvanski tekmi na istem prizorišču, kjer bo poleg balvanov na sporedu tudi preizkušnja v hitrostnem plezanju, kjer je 22-letna Korošica v zadnjem letu naredila ogromen napredek. Še pred odhodom na tekmovanje se bosta s trenerjem Romanom Krajnikom ustavila v Dallasu, kjer bosta izpilila še zadnje detajle na hitrostni steni.

V igri za najvišja mesta bo tudi aktualni evropski prvak na balvanih Jernej Kruder. Foto: Luka Fonda

Pet slovenskih močnih orožij

Slovenske barve bo na prvi tekmi zastopalo pet tekmovalcev, trije plezalci, poleg evropskega prvaka v tej disciplini Jerneja Krudra še Gregor Vezonik in državni prvak Anže Peharc, ter dve plezalki, Vita Lukan in Katja Debevec, obe finalistki prve balvanske tekme v tej sezoni.

"Konkurenca na štartni listi je močna, naši cilji pa taki kot vedno. Uvrstitev v finale, tam pa bomo napadali medalje," nam je iz ZDA sporočil selektor Gorazd Hren. "Slovensko ekipo smo izbrali na podlagi reprezentančnih treningov, državnega prvenstva in prve tekme v Meiringenu."

Slovenske barve bosta zastopali tudi dve plezalki, Vita Lukan (na fotografiji) in Katja Debevec. Foto: Vid Ponikvar

Končno spet pred navijači, vstopnice so že razprodane

Posebnost tekme, ki se je veselijo vsi brez izjeme, je ta, da bodo tekmovalci plezali pred gledalci. "Tekma bo na prostem in v vseh krogih tekmovanja bodo lahko prisotni navijači. Mislim, da bo dovoljenih tri tisoč, in če se ne motim, so vse vstopnice že razprodane. Vsi se veselimo tekme pred gledalci, saj to prinaša večjo motivacijo in napoveduje lep spektakel," je povedal Hren, ki je pozitivno presenečen nad razpoloženjem v mestu.

"V mestu je malo drugače kot v Sloveniji, niti pa ne tako zelo. Ljudje nosijo maske, s tem da marsikje niso obvezne, ampak priporočljive. Maske so obvezne v hotelu, enako velja za prihod v lokal ali restavracijo, kjer pa masko ob mizi lahko snameš. Precepljenost je velika in na ulici je videti, da so ljudje že malo bolj sproščeni kot prej."