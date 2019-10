Odrova na Madžarskem še enkrat na zmagovalnem odru

Ravenčanko sta v madžarski prestolnici prehiteli le španska zvezdnica Mireia Belmonte z dosežkom 8:31,42 in Avstralka Maddy Gough z 8:32,54. Odrova, ki je šele dobro začela priprave na olimpijsko sezono, je z 8:37,02 prav tako dosegla zelo soliden izid.

"S tem izidom sem zelo zadovoljna. To je bila moja prva tekma v sezoni in lani celo leto nisem sestavila take tekme, razen na svetovnem prvenstvu. Vsekakor je to velika vzpodbuda za naprej," je po tekmi povedala Odrova, ki jo konec meseca čaka še nastop na vojaškem svetovnem prvenstvu na Kitajskem.

Med ostalimi reprezentanti je bila Neža Klančar s 55,14 peta na 100 m prosto, Mariborčanka Katja Fain pa je osvojila osmo mesto na 200 m hrbtno in deveto na 100 m prosto. Tjaša Vozel je z 11. mestom na 50 m prsno ostala brez finala.

Del slovenske reprezentance že prihodnji teden odhaja na višinske priprave, konec tedna pa bo v Kraju na sporedu prvi domači miting v 25-metrskem bazenu. Tjaša Vozel na domači tekmi napoveduje napad na slovenski rekord na 200 m prsno.

