M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Ajda Novak Žiga Lin Hočevar Lea Novak Eva Alina Hočevar Benjamin Savšek slalom na divjih vodah Luka Božič

Sobota, 6. 9. 2025, 16.00

8 minut

V kanuju v finale samo Eva Alina Hočevar

Avtorji:
M. P., STA

Eva Alina Hočevar | Eva Alina Hočevar | Foto Aleš Fevžer

Eva Alina Hočevar

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski kanuisti na finalu svetovnega pokala v slalomu v Augsburgu niso popravili vtisa z domače tekme v Tacnu. Tudi na olimpijski progi iz leta 1972 se nobenemu izmed treh fantov ni uspelo prebiti v finale najboljših 12, to je uspelo le Evi Alini Hočevar med dekleti, ki je v polfinalu zabeležila drugi čas.

Tacen Žiga Lin Hočevar
Eva Alina Hočevar je v petek doživela veliko razočaranje, saj v kajaku ni izkoristila priložnosti za kolajno v skupnem seštevku. Tokrat je bila v kanuju bolj sproščena, čoln ji je stekel že v kvalifikacijah, v katerem je zabeležila šesti čas, še boljša pa je bila v polfinalu. V zgornjem delu se je sicer dvakrat dotaknila vratc, v spodnjem delu pa je bila zelo hitra, tako da se je v finale uvrstila z drugim časom. Alja Kozorog je finale zgrešila za malo, zasedla je 14. mesto, Lea Novak pa je izpadla že v kvalifikacijah.

Fantje so odpeljali solidne kvalifikacije, tako da obeti niso bili slabi. Luka Božič in Benjamin Savšek sta sicer že v kvalifikacijski vožnji delala napake, zbirala kazenske sekunde, a bila hitra. Prvi je dosegel osmi, drugi pa 22. čas kvalifikacij. Če bi bila v polfinalu natančnejša, bi vsekakor lahko kandidirala za visoka mesta, toda to se ni zgodilo. Napak je bilo spet preveč, Savšek je s šestimi kazenskimi sekundami zasedel 18., Božič pa z osmimi 22. mesto.

Benjamin Savšek | Foto: Aleš Fevžer Benjamin Savšek Foto: Aleš Fevžer "S toliko napakami nisem mogel biti boljši. Proga je zahtevna, a to mi ponavadi ustreza, vendar sem bil danes premalo natančen, premalo pazljiv. Mogoče bi si moral za kakšna vratca vzeti čas, a potem najbrž ne bi bil dovolj hiter. Ne vem, letošnji svetovni pokal mi ni uspel, čeprav se v zadnjem času spet bolje počutim. A bom moral do svetovnega prvenstva v Avstraliji še dosti delati, mislim, da je časa dovolj," je po nezanesljivi vožnji dejal Savšek.

Še slabše se je na progi godilo Žigi Linu Hočevarju, branilcu lanske zmage, ki je v finalu, v katerega se je prebil z nadzorovano vožnjo in 11. časom, zbral šest kazenskih sekund, v spodnjem delu pa se je celo prevrnil in pri tem izgubil dragocene sekunde. Tekmo je končal na 24. mestu.

Eva Alina Hočevar
Žiga Lin Hočevar_thumb
Ajda Novak Žiga Lin Hočevar Lea Novak Eva Alina Hočevar Benjamin Savšek slalom na divjih vodah Luka Božič
