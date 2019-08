Strahovnik na mladinskem SP do brona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mladinskem svetovnem prvenstvu razreda laser 4.7 v Kingstonu na jezeru Ontario v Kanadi organizatorjem zaradi brezvetrja ni uspelo izpeljati zadnje načrtovane regate. To ni preprečilo veselja v slovenskem taboru, saj je jadralec Gašper Strahovnik osvojil bronasto kolajno.

Član izolskega jadralnega kluba Burja je nastop v konkurenci 117 krmarjev iz 33 držav začel na četrtem mestu. Tretji tekmovalni dan je napredoval na skupno tretje mesto in pri tem vztrajal do konca. V enajstih plovih je enkrat zmagal, trikrat je bil drugi in nikoli slabši kot 14.

Drugi slovenski predstavnik, Daniel Cante (JK Izola), je krstni nastop na SP mladinskega razreda laser 4.7 sklenil na skupnem 21. mestu in šestem v kategoriji do 16 let.

Naslov prvaka je osvojil Italijan Niccolo Nordera, med fanti starimi do 16 let pa Turk Derin Baytur, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

