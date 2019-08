Zelko je Sloveniji prijadral drugo olimpijsko kvoto #video

Slovenski jadralec Žan Luka Zelko, ki je 9. julija na svetovnem prvenstvu v razredu laser v zalivu Miho na Japonskem končal na 26. mestu in tedaj za eno mesto zgrešil normo za nastop na olimpijskih igrah 2020, je po novem točkovanju in vseameriških igrah, ki so se sredi avgusta končale v Limi, vendarle Sloveniji priboril olimpijsko normo.

To vest je potrdila Mednarodna jadralska zveza, ki je objavila, da ima zdaj Slovenija dve mesti za OI 2020, poleg razreda 470, ki sta ga osvojili Tine Mrak in Veronike Macarol, tudi v razredu laser, kar je sporočila tudi Jadralna zveza Slovenije (JZS).

"Po pravilih Mednarodne jadralske zveze se dve mesti državam dodelita tudi na tako imenovanih regionalnih igrah, azijskih lani decembra, ter vseameriških, ki so se v Limi v Peruju končale 11. avgusta. Na teh je z zmago mesto Gvatemali prijadral Juan Ignacio Maegli. Prav Gvatemala pa je bila na svetovnem prvenstvu ena od petih držav pred Slovenijo. Ker imajo regionalne igre glede dodelitve norme prednost pred svetovnim prvenstvom, je torej gvatemalski jadralec zasedel mesto z regionalnih iger, s tem pa se je sprostilo njegovo mesto s svetovnega prvenstva, ki zdaj pripada Sloveniji. Žan Luka Zelko je tako Sloveniji prijadral olimpijsko normo v razredu laser," so sporočili iz JZS.

Foto: Vid Ponikvar

"Občutki ob osvojitvi norme so težko opisljivi in vsakič, ko samo pomislim, kaj mi je uspelo, sem ganjen, ker vem, koliko odrekanja in koliko truda sem vložil, ta pa je zdaj končno vsaj malo poplačan. Ti občutki so res nekaj posebnega in mislim, da kaj takega čutim prvič v življenju. To mi seveda daje tudi veliko nove motivacije in še višje cilje za v prihodnje," je povedal 25-letni Mariborčan Zelko.

"Do tega uspeha mi je veliko pomagal trener Luka Radelić iz Hrvaške, s katerim v letošnjem letu neuradno sodelujem, saj prek JZS nimam dodeljenega trenerja. Resno upam in si želim, da bi z Luko lahko nadaljeval, da ga bo JZS potrdila kot uradnega trenerja in z njim sklenila pogodbo o sodelovanju za obdobje do olimpijskih iger, saj mu zaupam in najino skupno delo že prinaša tudi rezultate," je dodal Zelko.

V sredo je zasedel končno 20. mesto na predolimpijski regati v Enošimi, kjer bo septembra potekala tudi tekma svetovnega pokala. "Iz tekmovanj na Japonskem bom res poskušal potegniti čim več, da se bom lažje pripravil na prihodnje leto," je zatrdil Zelko.