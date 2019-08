Francozinjama predolimpijska regata v Enoshimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retronaz sta zmagali v razredu 470 na predolimpijski jadralni regati v Enoshimi. Na Japonskem sta evropski prvakinji zlato potrdili z zmago v sklepni regati za medalje in osvojili 38 točk. Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta zasedli enajsto mesto, tako da v zadnji regati nista nastopili.

Drugo mesto sta s 47 točkami zasedli olimpijska zmagovalka Britanka Hannah Mills, ki je bila z Eilidh McIntyre nedavno v Enoshimi najboljša tudi na svetovnem prvenstvu. Millsova je bila na OI v Riu de Janeiru 2016 zlata z drugo flokistko.

Tretje mesto na testni regati pred OI prihodnje leto sta osvojili Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar (51 točk), svetovni prvakinji iz leta 2017. V regati za medalje sta bili drugi.

Mrakova in Macarolova se zadnje regate nista udeležili, saj sta v sredo v zadnjih dveh plovih s 14. in 18. mestom nazadovali na 11. mesto in tako ostali brez možnosti sodelovanja v sklepnem obračunu, imeli pa sta enako število točk kot deseta posadka, ki pa je imela boljšo najboljšo uvrstitev ter je zato nastopila v finalu.

Zaradi vročine brez rešilnih telovnikov

Mrakova in Macarolova sta že pred pred tekmovanjem, pa tudi med njim, opozorili na veliko vročino. Tako so danes med finalom deskarjev tem dovolili, da so nastopili celo brez rešilnih telovnikov.

"Zdravniki so ugotovili, da je bila vročina prevelika in da so rešilni jopiči vse še poslabšali ter bi lahko postalo že nevarno. Zato smo jih sneli," je za tiskovno agencijo AFP povedala olimpijska prvakinja iz Francije Charline Picon, druga na predolimpijski regati.

V razredu laser je imela Slovenija še enega predstavnika. Žan Luka Zelko je zasedel skupno 20. mesto (152). V konkurenci 35 jadralcev je zmagal Šved Jesper Stalheim (60), drugi je bil olimpijski prvak Avstralec Tom Burton (63), tretji pa Norvežan Hermann Tomasgaard (65).