Sreča v hudi nesreči za Vesno Ojsteršek in Ano Tofant

Selektorka slovenske ženske reprezentance Vesna Ojsteršek in Ana Tofant, ki je igrala na nedavnem ekipnem svetovnem prvenstvu v Halmstadu na Švedskem, sta danes ponoči okoli tretje ure doživeli hudo prometno nesrečo na avtocesti med Latisano in San Giorgio di Nogaro v smeri proti Trstu. Na srečo sta jo Ojsterškova in Tofantova odnesli brez hujših posledic, obe sta že doma, po zadnjih informacijah pa je bilo 26 ranjenih.

Vesna Ojsteršek in Ana Tofant sta se po petkovi prvi finalni tekmi italijanskega državnega prvenstva, v kateri je domači Castel Goffredo s 4:1 premagal Cortemaggiore. Povratna tekma bi sicer morala biti prihodnji petek v Cortemaggioreju, a je vprašanje, ali bo do nje prišlo, sporočajo iz Namiznoteniške zveze Slovenije.

"Bilo je vse polno reševalnih vozil, prišel je tudi helikopter"

"Z Ano sva kot običajno, ko sva v Italiji, v Bresci sedli na Flixbus in se z njim odpravili proti Ljubljani, kamor bi morali prispeti danes okoli pete ure zjutraj. Kaj natančno se je dogajalo, ne vem, saj sva obe zaspali. Spomnim se le, da nas je začelo zanašati in smo se začeli preobračati in končali v obcestnem jarku. Na srečo z Ano nisva utrpeli kakšnih hujših poškodb, obe sva morali na urgenco, vendar so naju že spustili domov, šele jutri pa bova lahko bolj natančno vedeli, kakšne so posledice. Glede na to, kako so jo odnesli nekateri drugi potniki v avtobusu, predvsem tisti, ki so sedeli na nasprotni strani kot šofer avtobusa, sva resnično imeli srečo. Bilo je vse polno reševalnih vozil, prišel je tudi helikopter, bili so tudi gasilci, ki so morali rezati avtobus, da so lahko rešili potnike," je še vsa v šoku nekaj ur po nesreči pripovedovala Ojsterškova, ki ji je bila usoda v hudi nesreči naklonjena.

"Prav potnik, ki me je prehitel, jo je najbolj skupil"

"Na eni od postaj se je sprostil prosti sedež na drugi strani avtobusa. V želji, da bi imela več prostora za spanje, sem se želela prebiti do njega, vendar me je nekdo prehitel, tako da sem ostala na sedežu na voznikovi strani avtobusa. Še dobro, kajti prav potnik, ki me je prehitel, jo je najbolj skupil, pa tudi sicer so vsi ponesrečenci s tiste strani avtobusa. Bilo je grozno, sedeži so leteli po zraku, tudi sama sem dobila udarec v glavo, odrgnine in praske ima tudi Ana. Obe sva sicer zdaj že doma, vendar nekaj dni zagotovo niti pomisliti ne smeva na namizni tenis," je še dejala selektorka slovenske izbrane vrste, ki tako ne bo vodila svojih izbrank na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo leta 2019, ki bo v torek na Otočcu.

Slovensko žensko reprezentanco, v kateri bodo Alex Galič, Aleksandra Vovk in Katarina Stražar, bo najverjetneje vodil Jože Urh.