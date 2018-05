Slovenke z zmago nad Argentino do prvega mesta v skupini

SP v namiznem tenisu, 4. dan

Slovenske namiznoteniške igralke so lahko s svojimi dosežki na svetovnem prvenstvu v Halmstadu zelo zadovoljne. Po gladki zmagi 3:0 nad Argentino so v svoji predtekmovalni skupini s štirimi zmagami in porazom zasedle prvo mesto in si zagotovile neposredno napredovanje v četrtfinale druge kakovostne skupine.