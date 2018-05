Tokić napredoval za kar 41 mest, Kožul za 33

"Nov način točkovanja sem kar nekoliko podcenjeval, nisem verjel, da ga bodo sprejeli. Ker sem izpuščal turnirje, se mi je to maščevalo in padel sem zelo nizko. A moja uvrstitev ni bila realna, vedel sem, da bom hitro spet napredoval. Zdaj sem pridobil kar nekaj mest, verjamem pa, da to še ni vse in da bom kmalu še višje. Na olimpijske igre v Tokio se nameravam uvrstiti po tej lestvici, ne prek kvalifikacijskih turnirjev," je dejal Tokić.

Ogromno je napredoval tudi Deni Kožul

Darko Jorgić za sabo nima tako dobrega prvenstva kot njegov reprezentančni kolega. Dosegel je le dve posamični zmagi, a ti zelo odmevni, boljši je bil od drugega igralca sveta Nemca Dimitrija Ovčarova in Romuna Adriana Crisana. Če bi se upošteval stari način točkovanja, bi zaradi imen, od katerih je bil boljši, kakšno mesto pridobil, tako pa je dve izgubil in je zdaj 78. igralec sveta. Je pa zato ogromno napredoval Deni Kožul, s 141. se je prebil na 108. mesto, tako da ni več daleč čas, ko bodo Slovenci imeli tri predstavnike med najboljšimi sto igralci sveta. Četrti najboljši Slovenec Jan Žibrat je z 218. nazadoval na 275. mesto.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Želja Slovencev je, da se na olimpijske igre uvrsti tudi ekipa, zato so točke ITTF zelo pomembne. To je tudi razlog, da se bodo v polni zasedbi udeležili bližnjih mednarodnih prvenstev Hongkonga in Kitajske, ki so jih v preteklosti izpuščali.

Na lestvici še naprej vodi Kitajec Fan Zhendong, na drugem mestu je Nemec Ovčarov prehitel rojaka Tima Bolla.

Napredovala je tudi najboljša Slovenka. Alex Galič se je s 130. mesta zavihtela na 113., Manca Fajmut, ki za reprezentanco najbrž ne bo več igrala, je 232., Aleksandra Vovk pa je na 330. mestu.

Na prvih treh mestih sta Kitajki Chen Meng in Zhu Yuling, tretja je Japonka Kasumi Ishikawa.