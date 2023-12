Na Primorskem so najbolj prepričali Andreja Leški, Toni Vodišek in rokometašice Mlinotesta

Primorski športni novinarji so za najboljše športnike leta izbrali evropsko prvakinjo v judu Andrejo Leški, dobitnika srebrne medalje na SP v jadralskem razredu formula kite Tonija Vodiška in rokometašice Mlinotesta, ki so zasedle drugo mesto v državnem prvenstvu. Priznanja so podelili danes v Kopru na 38. čezmejni prireditvi Naš športnik.

Judoistka Andreja Leški je v Montpellieru postala evropska prvakinja. V finalu kategorije do 63 kilogramov je premagala drugo nosilko, Izraelko Gili Sharir. V prvi polovici leta je bila srebrna na svetovnem prvenstvu v Dohi, tako da je za tekmovalko odlična sezona. Koprčanka je bila svetovna podprvakinja tudi leta 2021 v Budimpešti, istega leta pa se je v Lizboni veselila še brona na evropskem prvenstvu, so zapisali v obrazložitvi priznanja in dodali, da so njen veliki cilj olimpijske igre v Parizu.

V konkurenci za nagrado so bile še alpska smučarka Ana Bucik, rokometašica Nuša Fegic, jadralka Jana Germani, kanuistka na divjih vodah Alja Kozorog in odbojkarica Mirta Velikonja Grbac.

Toni Vodišek je veljal za čudežnega dečka kajtanja, trikrat zaporedoma je bil mladinski svetovni prvak, že lani je navduševal v članski konkurenci. Letos je na svetovnem prvenstvu v Haagu v razredu formula kite osvojil srebrno odličje. Vodišek je Sloveniji zagotovil tudi kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto, je še poudarila žirija.

Med športniki so bili v ožjem izboru še kanuist na divjih vodah Luka Božič, košarkar Vlatko Čančar, nogometaš Adam Gnezda Čerin in odbojkarja Jani Kovačič ter Jernej Terpin.

Rokometni klub Mlinotest iz Ajdovščine je po ugotovitvah novinarske žirije trdno druga ekipa slovenskega klubskega rokometa - za serijskim prvakom Krimom. Po srebru v minulem državnem prvenstvu Ajdovke tudi jesen nadaljujejo enako uspešno. Domače predstave so nadgradile še z dobrim igranjem v evropskem pokalu. V prvem krogu so izločile grško Panoramo, v drugem pa še švicarski Herzogenbuchsee in se uvrstile v osmino finala.

Med najboljšimi primorskimi ekipami so bili še odbojkarski klub GEN-I Volley Nova Gorica, balinarski klub Ilirska Bistrica, košarkarji športnega društva Jadran iz Trsta, igralci dvoranskega nogometa iz Košane in rokometašice Trgo ABC Izola.

Izbor so priredili regionalni RTV center Koper-Capodistria, Primorske novice, Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi, Primorski dnevnik, Zveza slovenskih športnih društev v Italiji in spletni portal slosport.org. Tradicionalno prireditev Naš športnik je letos gostila protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega v Kopru, voditelja sta bila Jasmina Gruden in Matej Nadlišek, glasbeno noto je dodala Eva Boto.