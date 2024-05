Italijanke domače prvenstvo končale z odliko

Telovadke Italije so na evropskem prvenstvu v ženski športni gimnastiki v italijanskem Riminiju danes zmagale v ekipni konkurenci. Domačinke v postavi Angela Andreoli, Alice D'Amato, Asia D'Amato, Manila Esposito in Elisa Iorio so zbrale 164,162 točke. Druge so bile Britanke (162,162), bronaste pa Francozinje (158,796).