Klančarjevi in Vovkovi ni uspelo, prihodnji teden na delu Peršetova

Najprej je v vodo skočila Neža Klančar. Plavalka ljubljanske Olimpije je s 25,47 dosegla najboljši izid v sezoni in za vsega 13 stotink zgrešila polfinale. Ob dejstvu, da ima pol sekunde boljši osebni in slovenski rekord, je bil ta teoretično dosegljiv, a je 22-letna reprezentantka velik del pripravljalne sezone izgubila zaradi operacije rame in še ni v 100-odstotni formi. To napoveduje za evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu konec julija in v začetku avgusta v Rimu.

"Definitivno nisem zadovoljna s svojim nastopom. Očitno je ta trenutek to moj maksimum, upam pa, da se bo v naslednjih tekmah dosežek izboljšal in da se bo forma še malo dvignila. Po težkem letu sem vseeno pričakovala, da bom plavala malo hitreje in v polfinalu, ampak tokrat očitno ne," je povedala Ljubljančanka, njen trener Tomaž Torkar pa je dodal: "Po težkem letu in vse skupaj polletnem treningu se Neža vrača na velika tekmovanja. Zadnje čase smo se zelo lovili z občutki v vodi. Več časa smo zaradi SP namenili hitrosti, ki pa ni obrodila želenih sadov. Trenutno smo tukaj, kjer smo in to moramo sprejeti ter delati od te točke dalje. Še prej pa se je treba zbrati za tekmovanja, ki so še letos pred njo. Po končani sezoni bomo pripravili program za prihodnje sezone z vrhom na Olimpijskih igrah v Parizu."

S 24,40 je bila najhitrejša 28-letna Švedinja Sarah Sjoestroem, a favoritinje v kvalifikacijah še niso pokazale vsega.

Nov afriški rekord na 50 m prsno

Naslednji cilj Tare Vovk so sredozemske igre. Foto: Vid Ponikvar Tara Vovk je marca leto v ZDA presenetila z novim slovenskim rekordom na 50 m prsno 31,12. V Duna Areni pa je z 31,61 danes nastopila zelo solidno, vendar ne dovolj hitro za preboj v popoldanski del. Dosežek je zadostoval za 23. mesto, realno pa je bil zanjo polfinale, za katerega je bilo treba plavati 31,02, kar precej oddaljen.

"Glede na to, da je bil to moj prvi nastop na svetovnem prvenstvu sem zadovoljna, čeprav bi si rezultatsko želela več. Ampak pred sabo imam še veliko tekem. Do sredozemskih iger bom poskusila odpraviti nekaj napak in upam, da bom tam blizu medalji, do avgustovskega evropskega prvenstva pa imam še čas, da natreniram zadnjih 10 metrov, ko sem imela preveč zavesljajev v prazno, in upam na A finale," je po nastopu povedala Vovkova.

Njen trener Domen Majhen je dejal: "Krstni nastop Tare ocenjujem kot zelo soliden. Na koncu je žal malo zmanjkalo zaradi bolezni, ki jo je prebolela v mesecu maju. Mislim pa, da je pokazala, da so to dobri obeti za nastop na sredozemskih igrah in evropskem prvenstvu avgusta v Rimu, kjer se bo definitivno lahko borila za vstop v A finale."

Lara van Niekerk je postavil rekord črne celine. Foto: Reuters

Najhitrejša je bila 19-letna Južnoafričanka Lara van Niekerk z novim afriškim rekordom 29,77, s katerim je napovedala dvoboj najstnic za zmago. Le tri stotinke sekunde je bila od nje počasnejša 17-letna Italijanka Benedetta Pilato, ki se je kot edina še spustila pod mejo 30 sekund.

Prihodnji teden bo slovenske barve na SP na Madžarskem branila Špela Perše. Foto: Vid Ponikvar

Slovenskih plavalskih nastopov na SP še ni konec, saj se bo prihodnji teden na Madžarskem v daljinskem plavanju (5 km in 10 km) predstavila dvakratna olimpijka Špela Perše.