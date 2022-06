S posamičnim zlatom je 18-letna Mollie O'Callaghan še en dokaz več, da se na poolimpijskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti odvija menjava generacij v boju za olimpijske prestole čez dve leti v Parizu. Avstralka je bila v Budimpešti že zlata z avstralsko štafeto 4 x 100 m prosto, srebrna pa na 200 m prosto in z Avstralijo na 4 x 200 m prosto. Tudi v Tokiu je bila članica dveh zlatih avstralskih štafet.

"Misel, da sem svetovna prvakinja, je zame še vedno kar malo čudna," je dejala mlada plavalka in povsem odkrito priznala, da jo je silno zdelala trema že dan pred tekmo. "Bila sem zanič, kar nekako panična že v postelji, kasneje sem imela celo krče in vrtoglavico. Na srečo imam sotekmovalce v reprezentanci, ki so me spet dvignili, da sem se zbrala za ta izjemen finale."

Menjava generacij v vrhu svetovnega plavanja

A gre le za eno od mnogih mladih šampionskih zgodb v Duna Areni. Dvakrat se je na prestol v metropoli ob Donavi že povzpel 17-letni Romun David Popovici, najboljši na 100 in 200 m prosto, po enkrat pa 17-letna Italijanka Benedetta Pilato na 100 m prsno in 15-letna Kanadčanka Summer McIntosh na 200 m delfin.

Foto: Reuters O'Callaghanova je z 18 leti in 82 dnevi postala tudi najmlajša zmagovalka na 100 m prosto po letu 1991 in slavju Američanka Nicole Haislett v Perthu, ki je bila takrat še 60 dni mlajša. Novo razočaranje pa je doživela 28-letna Sarah Sjoestroem, ki je na tovrstnem tekmovanju osvojila že 16 odličje. Ima osem zlatih, a prav na 100 m prosto zlate kolajne s SP nima. Četrtič je osvojila srebrno.

Američanka Lilly King si je priplavala zlato na 200 m prsno in s tem dopolnila komplet zlatih odličij s svetovnih prvenstev, saj je pred tremi leti v Južni Koreji slavila na 50 in 100-metrski razdalji. Z izjemno zadnjo dolžino bazena je napredovala iz ozadja in zanesljivo ugnala Avstralko Jenno Strauch in svojo rojakinjo Kate Douglas.

Američan Ryan Murphy je dobil nastop izkušenih "mačkov" na 200 m hrbtno ter se odkupil za poraz na pol krajši razdalji, kjer ga je kljub dobremu plavanju s svetovnim rekordom presenetil Italijan Thomas Ceccon. Na 200 m prsno si je Avstralec Zac Stubblety Cook po olimpijskem naslovu in majskem svetovnem rekordu zanesljivo priplaval še naslov svetovnega prvaka.

Ameriška himna je odmevala tudi po moški štafeti 4 x 200 m prosto. Srebro so osvojila Avstralci in bron olimpijski prvaki Britanci. Domače gledalce pa je spet dodobra ogrel Kristof Milak, ki je pred dnevi osvojil zlato na 200 m delfin z novim svetovnim rekordom. S slavjem v polfinalu je še eno zlato napovedal tudi na polovični razdalji.