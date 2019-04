Taekwondoistom ITF dva naslova svetovnih prvakov, pet srebrnih in štiri bronasta odličja

Slovenski taekwondoisti verzije ITF so na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo od srede do sobote v nemškem kraju Inzell, osvojili dve zlati ter pet srebrnih in štiri bronasta odličja. Svetovna prvakinja je postala Tyra Barada v posamičnih borbah ter mladinke Alisa in Larisa Žagar Slemenšek, Tyra Barada, Maša Kenjalo in Nina Kitek v ekipnih borbah.

Slovenska reprezentanca je imela na prvenstvu, na katerem je nastopilo okoli 1200 tekmovalcev iz 64 držav, pred sobotnim zaključnim dnem veliko želez v ognju - v polfinalu je bilo devet tekmovalcev, nastop pa je vse med drugim čakal tudi v ekipnih borbah.

Na svetovni vrh so prišle Tyra Barada, ki je v konkurenci 25 tekmovalk pri mladinkah do 45 kg ugnala tekmovalke iz Kanade, Italije, Walesa in Anglije. Mladinke so v ekipnih borbah premagale ekipe iz Kanade, Poljske in Nizozemske ter v finalu Argentinke.

Petkrat pa so slovenski reprezentanti segli tik pod vrh - srebro so osvojili Kemal Kabilović pri mladincih do 62 kg, Larisa Žagar Slemenšek pri mladinkah do 55 kg, Urška Gazvoda pri članicah do 62 kg in Urša Terdin pri članicah do 75 kg ter mladinci Kabilović, Sven Hojs, Timi Zavec, Žiga Zagoranski in Oleksang Tyutyunnyk v ekipnih borbah.

Bronasto odličje je šlo v roke Maši Kenjalo pri mladinkah do 65 kg, Zavcu in Hojsu pri mladincih do 62 kg ter Zagoranskemu pri mladincih do 56 kg.

