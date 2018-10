Ugotovili so napako v sistemu varovanja: varnost je v tem športu na prvem mestu #video

Svetovno prvenstvo v prostem potapljanju po pravilih CMAS v Turčiji se ni začelo tako, kot so si želeli organizatorji. Prvi tekmovalni dan v disciplini z monoplavutjo (CWT) je hudo nesrečo doživel Španec Ramon Carrero, zaradi katere so organizatorji po uri premora tekmovanje tudi odpovedali.

Iz Turčije sporočajo, da je z Ramonom vse v redu, a zanj je svetovno prvenstvo končano že po prvem dnevu. Foto: zajem zaslona

Od prvega dne smo si veliko obetali tudi Slovenci, saj je Alenka Artnik tudi v tej disciplini upala na odličje, visoko uvrstitev pa je lovil tudi Samo Jeranko. Njunih nastopov nismo dočakali, saj smo bili že prej priča zelo stresni situaciji.

Okoli 10.20 je nastopil Španec Ramon Carreno Paz, ki se je potopil na 75 metrov, ob vrnitvi na površje pa je izgubil zavest pri 35 metrih, zanimivo pa je, da tam še ni bilo varnostnih potapljačev. Zakaj ne, ne ve nihče, a gre za veliko napako organizatorjev. Ramon je začel padati nazaj v globino, nato pa so ga le dvignili z vzvodom.

Zaradi napake v sistemu varovanja prekinili tekmo

Španec je po večminutnem posredovanju zdravniškega osebja le odprl oči. S čolnom so ga že odpeljali na kopno, kjer ga bodo oskrbeli v bližnji bolnišnici. Čeprav smo iz Turčije dobili informacije, da je z njim vse v redu, so se organizatorji odločili, da tekmo prekinejo zaradi napake v sistemu varovanja in nemudoma sklicali sestanek.

Ker je varnost je tem športu vendarle na prvem mestu, so tudi na pobudo tekmovalcev zamenjali tudi vodjo varnostnih potapljačev. To delo bo zdaj opravljal izkušeni prosti potapljač, inštruktor in trener, Jonathan Sunnex, ki so se mu pridružili še trije potapljači z izkušnjami z največjih tekmovanj.

Kako in kdaj se bo tekmovanje odvijalo naprej, bo znano danes zvečer.

V manjšem mestu Kas v Turčiji se bodo v naslednjih dneh za kolajne potegovali najboljši prosti potapljači tega sveta. Nastopilo bo približno 130 tekmovalcev iz 30 držav. Slovenske barve bosta zastopala Alenka Artnik v ženski in Samo Jeranko v moški konkurenci. Tekmovalci se bodo merili v štirih disciplinah (CWT, CNF, CWT BF in FIM), Alenka bo kolajno napadala v dveh. Na delu bo že danes, ko bo tekmovanje v disciplini z enojno plavutjo.

Slovenska dvojica, ki bo v Turčiji poskušala poseči čim višje. Foto: Osebni arhiv Sama Jeranka

Ni pretiravala z napovedjo

Artnikova pravi, da je konkurenca zelo močna. Foto: Alex St. Jean "Z napovedjo nisem pretiravala (op. p. 96 metrov), saj te discipline od Bahamov dalje nisem trenirala. Vseeno upam, da bo dovolj za stopničke," nam je dan pred začetkom zaupala Koprčanka, ki se je poleti na Bahamih potopila kar na globino 105 metrov in izenačila svetovni rekord Alessie Zecchini. Izjemna Italijanka je do konca spektakla v Deanovi modri luknji dosežek še izboljšala, zdaj rekordna znamka znaša 107 metrov.

Italijanka razred zase? Napovedala devet metrov več kot Artnikova

Zecchinijeva je zagotovo prva favoritinja za zmago v monofinki, tudi njena najava 105 metrov pove vse, poleg Artnikove pa na stopničke računajo tudi preostale. Predvsem obe Japonki (Hirose, Kinošita) ter Kolumbijka Gomez Uribe in Ukrajinka Žarkova.

"Ženska konkurenca je na tokratnem svetovnem prvenstvu izredno močna, tako da se bo treba za najvišja mesta zelo potruditi," opozarja Artnikova.

Svetovno prvenstvo bo potekalo v štirih disciplinah. Vsak tekmovalec bo večer pred tekmo napovedal globino, ki jo misli doseči. Te ne more spreminjati, ko vidi, kako so globine napovedali tekmeci. V primeru BO (blackouta) je tekmovalec diskvalificiran in na tem prvenstvu ne sme več nastopati.

Izdala informacijo, ki je zagotovo prestrašila tekmice

Simpatična Primorka bo na SP v Turčiji nastopila v svojem novem vijoličastem neoprenu in z novimi plavutkami Molchanovs, ki jih ne more prehvaliti, zato ne čudi, da ima pred začetkom velikega tekmovanja zelo dober občutek.

Če bo v monofinki krenila po stopničke, ima še višje cilje v disciplini z dvojno plavutjo, kjer ne pride do izraza samo tehnika, pač pa tudi moč. "Moj glavni fokus je na tretjem tekmovalnem dnevu, ko si bomo nadeli dvojno plavut. Zadnji mesec sem bila osredotočena le na to disciplino, tako da ciljam na najvišjo stopničko in morda novi svetovni rekord," brez ovinkarjenja pove in tekmicam sporoča, da je na treningih kazala vrhunsko formo.

Zadnji mesec se je slovenska šampionka posvečala le disciplini CWT BF in priznava, da je v njej zelo močna. Foto: Isabel Both

Kot prva Zemljanka se je v tej disciplini na treningu že spustila na 90 metrov, kar je pet metrov več od svetovnega rekorda, ki ga drži sama. "Občutki so res zelo dobri, jaz pa se bom maksimalno potrudila in poskusila Slovenijo čim bolje zastopati," je tik pred začetkom tekmovanja še povedala Artnikova.