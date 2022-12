Slovenski plavalci v Avstraliji že nestrpno čakajo na začetek

V Melbournu v Avstraliji se bo v torek začelo 16. svetovno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Četverica Slovencev je že dodobra preizkusila bazen in nestrpno čaka na začetek. Vsi kot cilj izpostavljajo osebne in slovenske rekorde, najbližje finalu sta Peter John Stevens in Katja Fain. V torek ob enih ponoči bo šlo prvič zares. Slovenijo bosta prvi dan zastopali Mariborčanka Katja Fain na 400 m prosto in Neža Klančar na 50 m delfin.

"Počutje v Avstraliji je zelo dobro. Mislim, da sva se s trenerko prav odločili, da sva prišli nekoliko prej, da se je vzpostavil tisti pravi ritem. Tudi treningi gredo v pravo smer, k dobrim rezultatom. Vse kaže, da bo na tekmi šlo zelo dobro. Prvi start me čaka v torek in veselim se tekme," pred prvim startom pravi Katja Fain, ki je zelo blizu finalu predvsem na daljših razdaljah, pa tudi na 200 m prosto je že bila finalistka lanskega SP v Abu Dabiju.

"Počutje v Avstraliji je super. Vreme je precej toplejše kot doma, kar mi zelo odgovarja. Na časovno razliko pa se še nisem čisto privadila in ne spim najbolje, ampak verjamem, da se bo stabiliziralo. Treningi potekajo super, v vodi se počutim zelo hitra. Tako se že zelo veselim, da začnem s prvim startom," pa je tik pred SP povedala Neža Klančar, ki bo napadala predvsem polfinalne nastope. Najbližje cilju bo glede na prijavljene izide v četrtek na 100 m mešano, kjer napoveduje dosežek pod minuto.

Stevens želi med najboljših 16 na svetu

Peter John Stevens izpostavlja dobro energijo v ekipi. Foto: Nebojša Tejić/STA "Tukaj smo že nekaj dni in do zdaj se počutim kar v redu. Časovne razlike ne čutim več toliko, sem že naspan. Potrebujem še ta dan, da se res dobro spočijem za 100-metrsko razdaljo. Mislim, da sem dobro pripravljen, tudi z dobro tehniko. Kar zadeva moje cilje, bi rad prišel med top 16 na 100 m. Pol krajša disciplina pa bo na sporedu čez en teden. Bomo videli, kakšen bo start v sredo," meni Peter John Stevens.

Nosilec srebra s SP 2016 v kanadskem Windsorju opozarja, da bo po časovni adaptaciji na SP pomembna tudi okoljska, saj je v Melbournu napovedana ohladitev. "Upam, da se bomo temu prilagodili in lahko dali vse od sebe. V ekipi je zelo dobra, pozitivna energija. Imamo se dobro, trenerji so zelo pozitivni, tako da se veselimo torkovega začetka in naslednjih dni." Njegova paradna disciplina bo na sporedu v soboto.

Vovkova cilja na državni rekord

Tara Vovk vadi in študira v ZDA. Foto: Vid Ponikvar Prvič se je javnosti oglasila tudi Tara Vovk, ki se je ekipi pridružila neposredno v Melbournu, saj vadi in študira v Chicagu. "Kar si najbolj želim, so osebni rekordi. Skriti cilj, ki zdaj sicer ni več skrit, je tudi državni rekord na 50 m prsno. Če mi bo ta prinesel še popoldanski nastop, bo to češnja na vrhu torte. Sicer pa je vzdušje super, prav tako občutek v bazenu in tudi glede časovne prilagoditve nimam težav. Mislim, da mi je bilo malo lažje kot ostalim v reprezentanci, ker sem prišla iz Amerike." Tudi ona bo 50 m prsno plavala v soboto.

Že v torek bodo v bazenu vsi. Katjo Fain čaka tekma na 100 m prsno, Petra Johna Stevensa in Taro Vovk na 100 m prsno ter Nežo Klančar na 100 m prosto. Predtekmovanja se bodo začela ob eni uri zjutraj po slovenskem času, popoldanski del ob 9.30.

"Za preboj v nadaljevanje bo treba plavati osebne in državne rekorde," ocenjuje selektor Gorazd Podržavnik. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Treningi potekajo po načrtih in vse je v redu, le nekaj zmede je bilo s transporti. Videli smo tudi "entri" listo, ki je takšna, kot smo napovedovali in pričakovali. Gostota rezultatov je izjemna in za preboj v nadaljevanje bo treba plavati osebne in državne rekorde," pa je ocenil selektor Gorazd Podržavnik, ki se v večernih urah malce boji mraza, saj se temperature močno spustijo.