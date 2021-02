Slovenski strelci v trapu najprej v Kairu, vrhunec sezone načrtujejo v Osijeku

Pod vodstvom selektorja Nikolaja Mejaša bodo v deželi faroanov nastopili Boštjan Maček, Denis Vatovec, Tomaž Blazinšek, Ivan Krkač, Aleš Hozjan in Tadej Kostanjevec.

Kairo bo letošnja prva postojanka svetovnega pokala v trapu, nato sledijo še tekme v indijskem New Delhiju (med 18. in 29. marcem), južnokorejskem Changwonu (med 16. in 27. aprilom), italijanskem Lonatu (med 7. in 17. majem) in azerbajdžanskem Bakuju (med 21. junijem in 2. julijem), kjer bo na koncu sezone tudi veliki finale svetovnega pokala (med 18. in 24. oktobrom).

"V pripravljalnem obdobju smo opravili dva tedna skupnih priprav, najbolj pa obžalujem, da je bilo odpovedano tradicionalno tekmovanje na Cipru. Glede na vse okoliščine v zadnjem letu je trenutna forma naših reprezentantov na veliko višji ravni, kot sem pričakoval. Ob prihodu v Egipt nas najprej čaka obvezno testiranje. Upam, da bomo vsi negativni, v nasprotnem primeru lahko okuženega posameznika doleti tudi 14-dnevna karantena," je pred bližnjo tekmo v Egiptu dejal Mejaš.

"O naslednjih tekmah svetovnega pokala še nimamo povsem izdelanega načrta. V Indiji in Južni Koreji zaradi številnih nejasnosti bržkone ne bomo nastopili. Po Lonatu sledi vrhunec sezone za moje varovance in nastop na evropskem prvenstvu v hrvaškem Osijeku, kjer se bodo delile zadnje kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, tako da vrhunsko pripravljenost načrtujemo prav za dvodnevno tekmo v slavonski prestolnici," je dodal Mejaš.

V slovenskem taboru največ stavijo na Mačka in Vatovca. Prvi naskakuje že svoje tretje olimpijske igre po sijajnem sedmem mestu v Londonu 2012 in 22. v Rio de Janeiru štiri leta kasneje, medtem ko Vatovec še ni nastopil na največjih športnih igrah na svetu.

Evropsko prvenstvo z zračnim na 10 m, malokalibrskim na 50 m in velikokalibrskim orožjem na 300 m ter puško šibrenico bo v Osijeku na sporedu med 20. majem in 6. junijem.

