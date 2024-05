Boštjan Maček do kolajne, ne pa tudi OI

Španec je v finalu zadel 46 glinastih golobov. Na drugem mestu je z dvema zadetima glinastima goloboma manj končal Turek Yavuz Ilnam, medtem ko jih je Maček zadel zgolj 34 in deset strelov pred koncem odpadel iz konkurence.

"Vedel sem, da bo težko že pred prvenstvom, saj še kar nekaj vrhunskih tekmovalcev ni imelo kvote. Španec in Turek sta imela izjemno hiter tempo, saj ne potrebujeta 12 sekund za pripravo, zato ju je bilo težko loviti. Do 40. strela smo bili precej izenačeni, nato pa je sledila moja napaka, zaradi katere sem izpadel iz tekmovanja," je za STA dejal Maček.

Vztrajal bo še štiri leta

"Z uvrstitvijo sem zadovoljen, saj mi strelišče v Lonatu do zdaj ni ležalo. Na olimpijskih kvalifikacijah prejšnji mesec v Dohi sem imel nekaj težav z išiasom, medtem ko sem se tukaj počutil precej bolje. Vztrajal bom še štiri leta do olimpijskih iger v Los Angelesu in morda mi bo uspelo," je še dodal Maček, ki se je olimpijskih iger udeležil že dvakrat, in sicer v Londonu leta 2012 in v Riu de Janeiru štiri leta pozneje.

Vodja reprezentance Igor Macur je dejal, da so imeli njegovi varovanci nekaj smole, saj je v Dohi Matjaž Lepen prav tako za malo zgrešil olimpijsko kvoto. Ob tem je izrazil upanje, da bodo čez štiri leta v Los Angelesu vendarle imeli kakšnega strelca.

Na četrtem, petem in šestem mestu so se zvrstili Britanec Nathan Hales, Italijan Massimo Fabrizi in Hrvat Giovanni Cernogoraz. Hrvat in Britanec sta imela nastop v Parizu že zagotovljen.