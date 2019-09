Denis Vatovec za las ob finale v Lonatu

Denisa Vatovca so malenkosti ločile do preboja v veliki finale.

Slovenskega strelca Denisa Vatovca so malenkosti ločile do preboja v veliki finale letošnjega evropskega prvenstva v italijanskem Lonatu. Koprčan je v olimpijski disciplini trap zadel 118 letečih tarč in zasedel končno deveto mesto, do finalnega nastopa šestih najboljših strelcev pa ga je ločil en zadeti glinasti golob.

Na članski tekmi sta nastopila še dva slovenska strelca. Lanski evropski prvak iz avstrijskega Leobersdorfa ter nosilec dveh bronastih odličij z evropskih prvenstev v Beogradu 2011 in na Pragerskem 2015 Boštjan Maček je v konkurenci 85 strelcev stare celine zasedel 23. mesto, potem ko je zadel 115 letečih tarč, Matjaž Lepen (113) pa je dvodnevno tekmo končal na 30. mestu.

Slovenija je v ekipni konkurenci zasedla peto mesto, potem ko je skupno zadela 346 letečih tarč. V nedeljo jo čakajo izločilne tekme, najprej se bo v četrtfinalu pomerila s Portugalsko (347).

Vatovec je imel pred današnjimi zadnjimi tremi serijami sijajno izhodišče. V petek je v dveh serijah in v ekstremnih vremenskih razmerah zadel 48 od 50 letečih tarč in bil na visokem tretjem mestu. V prvi današnji seriji je zanesljivo zadel vseh 25 letečih tarč, zalomilo pa se mu je v četrti seriji. Do 20. strela je bil brezhiben, v zadnjih petih strelih pa je kar štirikrat "ustrelil v prazno". V peti seriji je s svojo puško v zraku razdrobil 24 glinastih golobov, a strelski poligon v mestecu ob Gardskem jezeru zapustil žalosten in razočaran.

"Tik pred koncem četrte serije se tarča ni sprožila po mojem klicu. Nato sem naredil grobo napako, tarčo sem prehitro poklical ter jo zgrešil. Zaradi tega zgrešenega strela sem se do konca serije 'sekiral', če se izrazim po domače, ti zadnji zgrešeni streli pa so me stali preboja v finale. Znova sem bil prekratek za eno letečo tarčo, to se mi je v minulih letih že velikokrat zgodilo," je zanj usodno četrto serijo opisal Vatovec.

"Ne bom tarnal, čeravno smo na letošnjem EP v Lonatu že marsikaj doživeli. Naši treningi so minili v lepem in sončnem vremenu, v petek smo se spopadli z dežjem in vetrom. Danes so bile razmere na strelišču veliko boljše od petkovih. Odločil sem se za ta šport, še naprej se bom boril po svojih najboljših močeh," je po koncu tekme še dodal Koprčan.

Dvodnevna preizkušnja se ni razpletla po željah Mačka

Dvodnevna preizkušnja se ni razpletla po željah Mačka, njegove serije strelov - enkrat je zadel po 24 in 22, trikrat pa po 23 letečih tarč - zgovorno pričajo o tem.

Boštjan Maček je zasedel 23. mesto. Foto: Getty Images

"Tekma je bila zares stresna. Najbolj sem se bal spremenljivih razmer na strelišču, kar se je tudi zgodilo. Skozi celotno sezono sem imel težave s slabo vidljivostjo, v teh razmerah sem se zelo težko zbral. V današnjih treh serijah sem skušal nadoknaditi zaostanek po prvem dnevu tekmovanja, a sem se vseskozi lovil in nisem našel pravih občutkov. Zadetih 115 letečih tarč ni slab izid, a je premalo za finale in olimpijsko kvoto," je dejal Maček.

"Prvi dan tekmovanja sem naredil malce preveč napak, te so me na koncu tudi stale boljše uvrstitve. Današnje tri serije so bile zelo v redu, zaostanka po prvem dnevu tekmovanja pa nisem mogel nadoknaditi," je dejal Lepen; 27-letni Prevaljčan je v Lonatu tretjič nastopil na evropskem prvenstvu in veliko pričakuje od nedeljske ekipne tekme.

V veliki finale, ki se bo pričel ob 17. uri, so se uvrstili Čeh Jiri Liptak, Slovak Marian Kovacocy (oba 122), Hrvat Josip Glasnović, Italijan Mauro de Filippis (oba 121), Britanec Aaron Heading in Portugalec Armelim Filipe Rodrigues (oba 119).

Edina slovenska predstavnica Jasmina Maček je na četrtkovi in petkovi posamični tekmi zasedla 25. mesto, potem ko je zadela 103 leteče tarče. V kvalifikacijah je bila najboljša Italijanka Fiammetta Rossi (118), v velikem finalu pa je slavila Daria Semionova (45) iz Rusije, druga je bila Italijanka Jessica Rossi (44) iz Italije, tretja pa Alessandra Perilli (36) iz San Marina.

V mladinski konkurenci se je od treh slovenskih strelcev najbolj izkazal Rene Maček (101). Nosilec bronastega odličja z letošnjega svetovnega prvenstva v Lonatu je zasedel 29. mesto. Žiga Juretič (98) je tekmo končal na 37., Sašo Hrovat (92) pa na 40. mestu. Ekipno tekmo so končali na osmem mestu, v četrtfinalu jih čakajo Italijani.

