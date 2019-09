Mačkova po prvem dnevu malce razočarana in jezna

Mačkova po prvem dnevu ni bila zadovoljna, njen nastop je bil zelo vihrav, v treh serijah pa je po enkrat zadela 22, 21 in 20 glinastih golobov.

Jezna in razočarana

"Malce sem razočarana in jezna, več kot polovico strelov sem zgrešila po sredini. Leteče tarče z leve in desne strani sem dobro zadevala, sredinske pa so mi v vseh treh serijah povzročale velikanske preglavice," je današnji nastop ocenila Mačkova.

"V petek sta pred menoj še dve seriji, zaostanek po prvem dnevu pa je precejšen. Tudi v primeru dveh dobrih serij strelov ne bom mogla poseči po vidnejših uvrstitvah. V vsakem primeru se bom potrudila po svojih najboljših močeh," je še dodala Prekmurka, ki je na lanskem evropskem prvenstvu v avstrijskem Leobersdorfu osvojila deveto mesto in za eno letečo tarčo zgrešila nastop v velikem finalu.

Italijanka blestela

Prvi dan tekmovanja na tukajšnjem strelišču pri Gardskem jezeru je blestela Italijanka Fiammetta Rossi, ki je zadela 73 glinastih golobov, od drugega do četrtega mesta pa so se zvrstile Rusinja Julija Saveleva, Španka Maria Quintanal Zubizarreta in Italijanka Jessica Rossi, ki so zadele po 69 letečih tarč.

Mačkova bo v petek znova stopila na veliko sceno, pred njo sta še zadnji dve seriji. Na strelsko črto bodo stopili tudi vsi slovenski strelci, pred njimi je "prvi polčas" posamične tekme v trapu. Slovenske barve v članski konkurenci bodo zastopali Boštjan Maček, Denis Vatovec in Matjaž Lepen, v mladinski pa Sašo Hrovat, Žiga Juretič in Rene Maček.

Preberite še: