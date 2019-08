Maček 26. na svetovnem pokalu v trapu v Lahtiju

Maček je bil po prvih dveh serijah drugi, ko je zadel 48 od 50 letečih tarč. Naslednji dan je nazadoval na 24. mesto, v tretji seriji je prišel le do 21 letečih tarč in je bil pri številki 69 pred zadnjima dvema serijama. Danes je nanizal 22 in 23 zadetih tarč in je ostal brez finalnega nastopa, ki se mu je nasmihal prvi dan.

Poleg Mačka ima Slovenija v Skandinaviji še tri predstavnike, Denis Vatovec je bil 37. (112) in je s 24 in 23 zadetimi tarčami zadnji dan zelo napredoval; po dveh dnevih je bil šele 73. (65). Matjaž Lepen je bil 58. (110) med 157 uvrščenimi.

V ženski konkurenci je Jasmina Maček končala že v petek na 45. mestu (97).

