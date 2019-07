Za slovo od Lonata 23. mesto družinske naveze Maček

Za najboljši slovenski izid v mestecu ob Gardskem jezeru je poskrbel Rene Maček. Sin Boštjana Mačka je v mladinski posamični konkurenci osvojil odličje bronastega leska, slovenska reprezentanca - poleg njega sta nastopila še Sašo Hrovat in Žiga Juretič - pa je ekipno tekmo končala na četrtem mestu.

V članski konkurenci je Boštjan Maček v trapu zasedel 27. mesto, potem ko je zadel 117 letečih tarč. Poleg lanskega evropskega prvaka iz avstrijskega Leobersdorfa ter nosilca bronastih odličij s celinskih prvenstev v Beogradu 2011 in na Pragerskem 2015 sta nastopila še Denis Vatovec in Tomaž Blazinšek. Prvi je zadel 116 glinastih golobov in osvojil 36. mesto, drugi pa je zadel 113 letečih tarč in tekmo končal na 82. mestu v konkurenci 157 strelcev iz vsega sveta.

Slovenija je v ekipni konkurenci - nastopilo je 40 reprezentanc - zadela 346 glinastih golobov in osvojila končno osmo mesto. Z novim svetovnim rekordom je slavila Italija (367) pred Kuvajtom in Veliko Britanijo (obe 363).

Edina slovenska predstavnica v članski konkurenci Jasmina Maček je dvodnevno tekmo končala na 42. mestu, potem ko je zadela 106 letečih tarč.

Na posamični tekmi v trapu je zlato kolajno osvojil Britanec Matthew John Coward-Holley, srebrno Italijan Mauro De Filippis, bronasto pa Kuvajtčan Khaled Almudhaf.

Na ženski tekmi v trapu je bila najboljša Američanka Ashley Carroll, za njo sta se uvrstili Kitajka Xiaojing Wang in Španka Fatima Galvez.

V Lonatu bodo od petka naprej tekmovanja v dvojnem trapu in skeetu, v teh disciplinah Slovenija nima svojih predstavnikov.

