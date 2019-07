Rene Maček v Lonatu zasenčil očeta Boštjana

Poleg Boštjana Mačka, lanskega evropskega prvaka iz avstrijskega Leobersdorfa ter nosilca bronastih odličij z evropskih prvenstev v Beogradu 2011 in na Pragerskem 2015, sta v članski konkurenci nastopila še Denis Vatovec in Tomaž Blazinšek. Prvi je zadel 116 glinastih golobov in osvojil 36. mesto, drugi pa je zadel 113 letečih tarč in tekmo končal na 82. mestu v konkurenci 157 strelcev iz vsega sveta.

Slovenija je v ekipni konkurenci - nastopilo je 40 reprezentanc - zadela 346 glinastih golobov in osvojila končno osmo mesto. Z novim svetovnim rekordom je slavila Italija (367) pred Kuvajtom in Veliko Britanijo (obe 363).

Izven konkurence sta nastopila Matjaž Lepen in Ivan Krkač. Prvi je zadel 114, drugi pa 109 glinastih golobov.

Edina slovenska predstavnica v članski konkurenci Jasmina Maček je dvodnevno tekmo v mestecu ob Gardskem jezeru končala na 42. mestu, potem ko je zadela 106 letečih tarč.

Rene zaostal le za Brazilcem in Fincem

Bolj bo lahko zadovoljen z uvrstitvijo svojega sina. Foto: Stanko Gruden, STA

V mladinski konkurenci je "eksplodiral" Rene Maček. V petih serijah zadel 118 od 125 letečih tarč, v velikem finalu najboljših šestih tekmovalcev iz kvalifikacijskega dela tekmovanja pa je osvojil odličje bronastega leska (36). Pred mladim Prekmurcem in varovancem svojega očeta sta se uvrstila le zlati Brazilec Leonardo Lustoza (45) in srebrni Finec Matias Koivu (42).

Na posamični mladinski preizkušnji sta nastopila še dva Slovenca: Sašo Hrovat (112) je tekmo končal na 24., Žiga Juretič (109) pa na 33. mestu.

Slovenski strelski upi so v ekipni konkurenci zadeli 339 glinastih golobov in zasedli nehvaležno četrto mesto. Slavili so Italijani (352) pred Finci (346) in Američani (344).

V četrtek bo v Lonatu na sporedu še mešana ekipna tekma. Nova olimpijska disciplina bo premierno na sporedu prihodnje leto v Tokiu, slovenske barve pa bosta zastopala Jasmina in Boštjan Maček.

