Maček že na strelišču, Dvoršakova načrtuje vadbo v dnevni sobi

Najboljša slovenska strelca minulega leta Boštjan Maček in Živa Dvoršak sta nestrpno čakala na prvo omilitev vladnih ukrepov po pandemiji novega koronavirusa, a njuno zadovoljstvo je bilo le delno. Potem, ko se je v začetku tedna znova vrnilo življenje v tenisu, golfu in balinanju, pa so v strelstvu zaenkrat dovoljene aktivnosti zgolj v trapu.

Evropski prvak iz Leobersdorfa 2018 ter nosilec dveh bronastih odličij s prvenstev starih celin v Beogradu 2011 in na Pragerskem 2015 po skoraj enomesečnem strelskem postu končno lahko znova nemoteno stopi na strelsko črto na svojem domačem poligonu v Rakičanu.

"V zadnjem mesecu so me nekajkrat močno zasrbeli prsti, da primem puško v roke, zdaj jo končno lahko," je v telefonskem pogovoru uvodoma dejal Boštjan Maček, 47-letni strelec iz Prekmurja, ki se po službi - začne se mu ob 3. uri zjutraj, konča pa okoli 11. ure - odpravi na trening in na strelišču opravi z dvema do tremi serijami v trapu.

"Tako dolgega obdobja brez tekmovanj še nisem imel v svoji karieri, če odštejem prisilni počitek po operaciji križnih vezi v letu 2017. Zdaj ponovno vadim, a ne gre za prave treninge, bolj skušam zadržati strelski občutek, ki je v našem športu izjemno pomemben. Za razliko od naših kolegov z zračnim in malokalibrskim orožjem mi zelo težko treniramo 'na suho', pri nas je izjemno pomembnega pomena samo gibanje in zaznavanje letečih tarč, kar pa lahko opravimo le z vadbo na strelišču," je dejal Maček.

Evropsko prvenstvo prestavljeno, a ...

Boštjan Maček bo kmalu postal stric. Foto: Stanko Gruden, STA "Letošnja sezona je praktično izgubljena. Vsa nadaljnja tekmovanja za svetovni pokal v New Delhiju, Tokiu in Bakuju so odpovedana, evropsko prvenstvo v Chateaurouxu je zaenkrat prestavljeno, a močno dvomim, da bo letos na programu. V teh okoliščinah je zelo težko vaditi," o izgubljeni sezoni pravi Maček, ki je v tem obdobju veliko postoril okoli hiše, v drugi polovici junija pa se izjemno veseli rojstva prvega otroka njegove mlajše sestre Jasmine Maček, v zadnjem desetletju daleč najboljše slovenske strelke v trapu.

Strelci s puško šibrenico so - za razliko od svojih kolegov z zračnim in malokalibrskim orožjem - vendarle izpeljali eno veliko tekmo na mednarodni ravni, Maček pa je marčevsko uvodno tekmo v Nikoziji končal na 24. mestu.

"Moj strelski nastop na Cipru sploh ni bil tako slab, boljšo uvrstitev sem zapravil drugi dan tekmovanja, ko se nisem najbolje znašel v deževnih razmerah," je o marčevski tekmi za svetovni pokal dejal Maček in dodal, da ga je razmah novega koronavirusa močno presenetil.

"Priznam, da v prvi polovici marca epidemije koronavirusa nisem jemal tako resno, močno sem podcenjeval zdravstvene razmere na Kitajskem in vse bolj alarmantne novice, ki so prihajale iz Italije. Ozračje med strelci je bilo zelo sproščeno, tudi kakšna pikra je med nami padla na ta račun, po vrnitvi v domovino pa sem se začel zavedati resnosti situacije," je o pandemiji dejal Maček.

Dvoršakova si je malce odpočila od strelstva

Živa Dvoršak veliko dela na izboljšanju telesne kondicije in na stabilizaciji trupa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za razliko od njega je Dvoršakovi še naprej onemogočena vadba na strelišču in je prisiljena na 'suho vadbo". "Lanska in predlanska sezona sta bili pri meni izjemno dolgi in naporni, tekmovanja na vseh ravneh so se razvlekla skozi celotno leto, pravega počitka si zavoljo tega nisem mogla privoščiti. Razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo, sploh po prestavitvi iger v Tokiu, je zelo hitro pokazal, da bodo v tej sezoni odpadla vsa tekmovanja. Zavoljo tega sem se zavestno odločila, da se malce odpočijem od strelstva in naberem moči za naslednje obdobje," je v telefonskem pogovoru najprej dejala Dvoršakova.

Ljubljančanka je v tej sezoni ostala brez tekem za svetovni pokal v New Delhiju, Tokiu, Münchnu in Bakuju, po prestavitvi letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu na drugo leto pa tudi brez evropskih kvalifikacij v Plznu.

"Postopoma se vračam v trenažni proces. Veliko delam na izboljšanju telesne kondicije in na stabilizaciji trupa, v zelo kratkem času pa bom v roke prijela še puško in oblekla strelsko opremo, ki je že doma," je dejala Ljubljančanka.

Vodilna na lestvici tistih brez kvote za Tokio

Statično vadbo v popolni opremi, držanje puške v prazno brez uporabe nabojev in proženja strelci ponavadi uporabljajo po krajših vadbenih premorih, ko svoje telo postopoma navajajo na strelske položaje, pri vadbi pa uporabljajo tudi "sistem scatt".

Dvoršakova bo počakala na končno odločitev Issf. Foto: Stanko Gruden, STA

"Gre za elektronske tarčo, ki je povezana z računalnikom. Na puško se namesti senzor, ki nato očitava natančno gibanje puške in simulira izide proženja brez uporabe nabojev," je dejala ena najboljših strelk na svetu v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov in še vedno vodilna strelka na lestvici Mednarodne strelske zveze (Issf), ki še ni izpolnila kvote za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Stanje glede Tokia je še vedno izjemno negotovo, enostavno bom počakala na končno odločitev Issf. Upam, da bom imela dovolj časa za temeljito pripravo za novi naskok na OI," je še na koncu dodala dvakratna slovenska olimpijka iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016.