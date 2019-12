Živa Dvoršak in Boštjan Maček najboljša strelca v letu 2019

Živa Dvoršak in Boštjan Maček sta najboljša slovenska strelca v letu 2019. Dvoršakova je šestič osvojila naslov najboljše strelke v Sloveniji, za Mačka pa je to četrti naslov. Na današnji 39. razglasitvi Strelske zveze Slovenije (SZS) v Dobu pri Domžalah je v ekipni konkurenci dvanajstič slavilo SD Dušan Poženel.

Dvoršakova (SD Olimpija) je tudi v tej sezoni dokazala, da je ena najboljših strelk na svetu v disciplinah malokalibrska puška trojni položaj in leže. Na tekmah za svetovni pokal v New Delhiju in Rio de Janeiru se je uvrstila v veliki finale, nato pa zasedla peto in sedmo mesto. Na finalu najboljših strelk iz te sezone v Putianu na Kitajskem je kvalifikacijski del končala na prvem mestu, v finalu osmih najboljših strelk pa je nato zasedla šesto mesto.

Olimpijske kvote še nimata

Najboljši slovenski strelec leta 2019 je Boštjan Maček, ki tako kot Dvoršakova še nima kvote za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto. Foto: Stanko Gruden, STA Osemindvajsetletna ljubljanska strelka navkljub konstantnimi in uspešnimi nastopi na veliki sceni še vedno ni izpolnila olimpijske kvote za Tokio 2020, zadnji priložnosti za to bo imela na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem med 23. februarjem in 2. marcem v Vroclavu ter evropskih olimpijskih kvalifikacijah med 18. in 25. majem v Plznu.

Kvote za olimpijske igre v deželi vzhajajočega sonca med 24. julijem in 9. avgustom 2020 ni osvojil niti letošnji najboljši slovenski strelec Maček (SD Trap Štefan Kovač Murska Sobota). Na letošnjih tekmah za svetovni pokal je bil 47-letni Prekmurec nekajkrat zelo blizu temu, najbolj v Changwonu, kjer je zasedel nehvaležno sedmo mesto, ter v Al Ainu, kjer je bil dvanajsti.

Na letošnjem svetovnem in evropskem prvenstvu v Lonatu se mu ni izšlo, zadnjo priložnost za nastop v Tokiu bo imel lanski evropski prvak iz Leobersdorfa čez slabih šest mesecev v Franciji.

Dvoršakova in Maček sta doslej že nastopila na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016.

Doseženih 82 državnih rekordov

V mladinski konkurenci sta laskava naslova osvojila Anja Prezelj (SD Lotrič Železniki) in Rene Maček (SD Trap Štefan Kovač Murska Sobota), v kadetski Pia Srpčić (SK Brežice) in Luka Lukić (SD Trzin), v pionirski pa Zoja Kalin (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) in Nino Benjamin Kovačec (SD Kovinar Ormož).

V letošnji sezoni je bilo doseženih 82 državnih rekordov, zlati plaketi SZS pa sta prejela Rene Maček za odličje bronastega leska na svetovnem prvenstvu v trapu v Lonatu ter Franček Gorazd Tiršek za bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v parastrelstvu v Sydneyju.

Ob tem kaže omeniti, da je Rene Maček osvojil jubilejno 40. slovensko strelsko odličje v samostojni Sloveniji ter skupno 60. v vsej slovenski strelski zgodovini.

