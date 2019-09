Strelci brez olimpijske kvote, zadnja priložnost spomladi

Zadnjo priložnost za to bodo imeli slovenski strelci spomladi prihodnje leto na evropskih kvalifikacijah, v primeru ugodnega razpleta bi si Slovenija četrtič izborila nastop na poletnih olimpijskih igrah.

Premierno je Slovenijo na olimpijskih igrah v trapu zastopal Andraž Lipolt, ki je v Sydneyju 2000 zasedel 36. mesto, dvakrat pa Maček. Na svojem prvem nastopu v Londonu 2012 je zasedel nehvaležno sedmo, na drugem v Rio de Janeiru 2016 pa 22. mesto.

Selektor slovenske izbrane vrste Nikolaj Mejaš po koncu evropskega prvenstva v Lonatu ni bil razočaran, iztekajoči sezoni je namenil zelo dobro oceno.

"Na letošnjem evropskem prvenstvu, ki je bila ena zadnjih priložnosti za pridobitev kvote za Tokio, se nam resda ni izšlo, tako kot na minulih tekmovanjih, kljub temu pa bi celotno sezono ocenil za uspešno. Maček je bil skorajda na vseh tekmah svetovnega pokala v samem vrhu, tako konstantne sezone doslej še ni imel," je uvodoma dejal Mejaš.

"Obžalujem, da Vatovcu ni uspel preboj v finale. Pri njem se je ponovila zgodba z minulih tekmovanjih, do vrhunskega izida so ga ločile malenkosti." Foto: STA

"Boštjan je v Lonato prispel dobro pripravljen in poln pričakovanj, tudi na tukajšnjih zadnjih treningih je bil praktično 100-odstoten, a se na prvem dnevu dvodnevne tekme ni najbolje znašel. V deževnih in vetrovnih razmerah ni imel pravega občutka, tako da je ostal brez tako želene olimpijske kvote," je o Mačku dejal Mejaš.

"Obžalujem, da Vatovcu ni uspel preboj v finale. Pri njem se je ponovila zgodba z minulih tekmovanjih, do vrhunskega izida so ga ločile malenkosti. To njegovo razočaranje, ki ga sicer ni kazal in ga ni želel deliti z nami, se je poznalo na ekipni tekmi, ko je streljal nekoliko slabše," je o Vatovcu dejal Mejaš, ki je zelo pozitivno ocenil delo najmlajšega člana.

"Matjaž Lepen je bil že lani v ekipi, ki je dosegla nov evropski kvalifikacijski rekord. Njegova volja in energija kažeta, da smo dobili zelo perspektivnega strelca. Z njegovim delom sem zelo zadovoljen, čeravno vem, da njega osebno tukajšnji nastop v Lonatu ni najbolj zadovoljil in si močno želi nadgradil svoje delo," je o koroškem strelcu dejal Mejaš.

"Jasmina je v zadnjem obdobju precej napredovala, kar je dokazala dve leti nazaj na EP, ko je na mešani ekipni tekmi osvojila srebro kolajno in se uvrstila tudi med najboljših deset na tekmah za svetovni pokal. " Foto: Vid Ponikvar

Edina slovenska predstavnica Jasmina Maček je nastopila na dveh tekmah. Na posamični je zasedla 25., na mešani ekipni tekmi pa skupaj s starejšim bratom Boštjanom sijajno šesto mesto.

"Jasmina je v zadnjem obdobju precej napredovala, kar je dokazala dve leti nazaj na EP, ko je na mešani ekipni tekmi osvojila srebro kolajno in se uvrstila tudi med najboljših deset na tekmah za svetovni pokal. V tej sezoni ji je malce nihala kakovost streljanja in zagotovo ni pokazala vseh svojih sposobnosti," je še na koncu dodal Mejaš.

Preberite še: