Za las brez odličja: Boštjan Maček bo še dolgo sanjal rusko mladenko

Jasmino in Boštjana Mačka so malenkosti ločile od odličja na letošnjem evropskem prvenstvu v italijanskem Lonatu. Na današnji mešani ekipni tekmi v olimpijskem trapu sta osvojila sijajno šesto mesto, končni boj za tretje mesto pa jima je ušel po dodatnem razstreljevanju z italijansko in finsko navezo.

Družinska naveza Maček je kvalifikacijski del končala na četrtem mestu, potem ko je zadela 139 letečih tarč, od tega Boštjan Maček 70, njegova mlajša sestra pa 69 glinastih golobov.

V dodatnem razstreljevanju za eno prosto mesto za bronasto kolajno - vanj sta se po kvalifikacijskem delu uvrstila Italijana Jessica Rossi in Mauro de Filippis, ki sta zadela 140 letečih tarč - se je "udarila" z drugo italijansko navezo Silvana Stanco-Giovanni Pellielo ter drugo finsko kombinacijo Satu Makela-Nummela-Eemil Pirttisalo, ki sta prav tako zadeli po 139 golobov, po hudem in ogorčenem boju pa sta izpraznjeno mesto zasedla Italijana.

V veliki finale današnje mešane ekipne tekme, ki bo premierno na programu poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu, so se prebili Španca Fatima Galvez in Albert Fernandez (143) ter Francoza Carole Cormenier in Antonin Desert (142).

"V dodatnem razstreljevanju nisem bil dovolj zbran, bržkone bo potrebno tudi temu posvetiti več pozornosti v trenažnem procesu," je uvodoma dejal Maček.

"Srečna sva, da sva na ekipni tekmi prišla tako daleč, Jasmini pa kapo dol za njen današnji prispevek. Borila se je kot lev, s kančkom sreče bi se lahko izognila dodatnemu razstreljevanju," je še dodal prekmurski strelec.

"Po dokaj slabi posamični tekmi sem se vendarle zbrala, nekaj je temu prispeval tudi dvodnevni premor." Foto: Vid Ponikvar

Na strelišču ob Gardskem jezeru je bilo zelo zanimivo dogajanje že v kvalifikacijskem delu, lanski evropski prvak iz avstrijskega Leobersdorfa pa bo bržkone še dolgo časa "sanjal" rusko mladenko Darjo Semianovo.

Nosilka zlatega odličja z letošnje posamične tekme v Lonatu je v vseh treh serijah kvalifikacijskega dela povzročale prave zastoje na strelišču, izjemno popustljivim sodnikom pa je vendarle dvakrat "prekipelo" in so ji zaradi tega pokazali dva rumena kartona.

Maček, ki je imel svoje nastope prav po že zelo zvezdniški 17-letni Rusinji, je bil zaradi tega na robu obupa, nekajkrat se je celo obrnil proti njej in čakal na njene počasne sprožitve, ob tem pa izgubljal zbranost na strelskem poligonu, ki so ga na koncu stale neposrednega preboja za bronasto kolajno, čeravno je bil dosegljiv tudi boj za zlato.

Zavoljo nekorektnega obnašanja ruske strelke niso besneli le v slovenskem taboru, po tretji seriji je glasno protestiral tudi finski trenerski štab, glavni sodnik pa je le skomignil z rameni in dejal, da je Rusinja za svoje početje prejela ustrezno kazen.

"Rusi veljajo za bolj 'umazane" strelce v našem športu, škoda, da je tako mlada in nadarjena punca šla po njihovi poti." Foto: Stanko Gruden, STA "Rusi veljajo za bolj 'umazane" strelce v našem športu, škoda, da je tako mlada in nadarjena punca šla po njihovi poti. V normalnih okoliščinah me bržkone ne bi iztirila, današnja tekma pa je bila moja četrta v zadnjih štirih dneh. Moja zbranost je že malce načeta po napornih tekmah v posamični in ekipni tekmi. Upam, da na naslednjih tovrstnih tekmah ruske naveze ne bo v moji skupini," je v zvezi s tem dejal Maček.

Na današnji tekmi je "eksplodirala" tudi njegova mlajša sestra Jasmina, ki je po tekmi dejala: "Po dokaj slabi posamični tekmi sem se vendarle zbrala, nekaj je temu prispeval tudi dvodnevni premor. Danes sem nastopila povsem sproščena, zelo sem vesela, da nama je ob koncu sezone uspel tako odmeven izid."

To je bil hkrati tudi zadnji slovenski strelski nastop v mestecu ob Gardskem jezeru. Za najboljši posamični izid je poskrbel Denis Vatovec, ki je zasedel deveto mesto, do finalnega nastopa šestih najboljših strelcev pa ga je ločil en zadeti glinasti golob.

Na članski tekmi sta nastopila še dva slovenska strelca. Maček je v konkurenci 85 strelcev stare celine zasedel 23. mesto, Matjaž Lepen pa je dvodnevno tekmo končal na 30. mestu.

Slovenija je v ekipni konkurenci v četrtfinalu izpadla proti Portugalski, edina slovenska predstavnica Jasmina Maček pa je osvojila 25. mesto.

V mladinski konkurenci so slovenske barve zastopali trije strelci: Rene Maček je zasedel 29., Žiga Juretič 37., Sašo Hrovat pa 40. mesto.

