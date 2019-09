Portugalci razblinili slovenske sanje

"Dal sem vse od sebe, to velja tudi za Denisa in Matjaža. Borili smo se po svojih najboljših močeh, na koncu so nas malenkosti ločile do uvrstitve v polfinale."

Slovenska moška strelska reprezentanca v trapu je na evropskem prvenstvu v italijanskem Lonatu doživela lansko usodo iz avstrijskega Leobersdorfa in znova izpadla v četrtfinalu. Lani so Slovence ukanili Francozi, letos pa Portugalci, ki so zmagali s 70:69.

Današnja četrtfinalna tekma je bila na meji regularnega. Prireditelji tekmovanja so jo po uvodnih dveh strelih zaradi močnega naliva celo prekinili za deset minut, v nadaljevanju preizkušnje pa so se med obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra tesne zmage veselili portugalski strelci.

Od treh slovenskih strelcev sta Boštjan Maček in Matjaž Lepen zadela po 24 letečih tarč, malce pa se je zalomilo Denisu Vatovcu. Najboljšemu slovenskemu strelcu na posamični preizkušnji, ki je dvodnevno tekmo končal na devetem mestu in so ga malenkosti ločile od preboja v veliki finale, se je današnji nastop v ekipni konkurenci povsem izjalovil, saj je zadel 21 od 25 glinastih golobov.

"Znova nas je pokopal en glinasti golob," je bil po tekmi razočaran Vatovec in dodal: "Evropska strelska zveza je znova spremenila tekmovalna pravila. Na lanskem EP v Avstriji smo na ekipni tekmi streljali z enim nabojem, tokrat z dvema. Vse te spremembe vnašajo nemir med strelce, kar ni v redu, nekaj bo treba narediti v tej smeri."

"Boštjan in Matjaž sta danes dobro streljala in zadela 24 od 25 letečih tarč, sam pa se v dežju, vetru in mrazu nisem znašel," je še dodal 48-letni strelec iz Kopra.

"Današnja ekipna tekma je minila v skoraj nemogočih vremenskih razmerah. Po prekinitvi se je bilo težko zbrati," je uvodoma dejal Maček in dodal: "Dal sem vse od sebe, to velja tudi za Denisa in Matjaža. Borili smo se po svojih najboljših močeh, na koncu so nas malenkosti ločile do uvrstitve v polfinale."

Maček je med najbolj obremenjenimi slovenskimi strelci na letošnjem EP, po posamični in ekipni tekmi pa bo v ponedeljek nastopil še na mešani ekipni tekmi s svojo sestro Jasmino.

"Moj današnji izid je dobra spodbuda za ponedeljkovo mešano ekipno tekmo. Na njej bom skušal nastopiti čim bolj sproščen," je še dodal lanski evropski prvak iz Prekmurja, ki bo imel zadnjo priložnost za osvojitev olimpijske kvote za Tokio - v tem primeru bi tretjič zaporedoma nastopil na poletnih olimpijskih igrah po Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 - spomladi prihodnje leto.

V današnjih zahtevnih razmerah se je izkazal koroški strelec Lepen, v 25 strelih mu je ušel le en glinasti golob.

"Sreča nam je ponovno obrnila hrbet," je uvodoma dejal 27-letni strelec iz Prevalj in dodal: "Tekmo smo oddelali zelo solidno, znova pa smo bili prekratki za enega glinastega goloba. V teh zahtevnih vremenskih razmerah sem se dobro znašel, čeprav sem imel ogromno dela z opremo. Vse je bilo mokro, od puške, očal, obleke, na koncu sem iz sebe iztisnil maksimum," je še dodal Lepen.

"Na našo veliko žalost se je ponovila lanska zgodba iz Avstrije. Dva Portugalca sta na četrtfinalnem dvoboju streljala naravnost odlično, njihov tretji predstavnik pa je bil malenkostno boljši od našega najšibkejšega člena, kar je na koncu odločilo polfinalista," je po končani ekipni tekmi dejal slovenski selektor Nikolaj Mejaš.

V četrtfinalu se je poslovila tudi slovenska mladinska reprezentanca. Žiga Juretič, Rene Maček in Sašo Hrovat niso bili kos Italijanom, na koncu so izgubili s 57:67.

