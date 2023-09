Slovenski strelci deveti na ekipni tekmi EP v Osijeku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med tremi slovenskimi strelci je bil najbolj natančen Denis Vatovec. Dvainpetdesetletni Koprčan je zadel 73, Matjaž Lepen 70, Tomaž Blazinšek pa 69 od možnih 75 glinastih golobov.

Tekmo za zlato odličje so si izborili Čehi (221) in Britanci (219), za bronasto pa Italijani in Finci (oboji po 218). Obe preizkušnji bosta na sporedu v današnjih poznih popoldanskih urah.

Za najboljši slovenski izid na letošnjem evropskem prvenstvu v slavonski prestolnici je poskrbel Lepen, ki je na posamični tekmi v trapu zadel 122 od 125 letečih tarč ter v konkurenci 104 strelcev zasedel šesto mesto.

Enaintridesetletnemu Prevaljčanu je podivjana reka Meža v avgustovski ujmi povsem zalila hišo in uničila prostor, kjer je hranil tekmovalno orožje in strelivo, kljub pomanjkanju treninga pa je dosegel svojo najboljšo uvrstitev na veliki strelski sceni. Na strelišču Pampas v Osijeku je nastopil v točkovanju na lestvici Mednarodne strelske zveze (ISSF), v nasprotnem primeru bi se uvrstil v veliki finale in se boril za kolajne z najboljšimi petimi strelci iz kvalifikacijskega dela tekmovanja.

Poleg koroškega strelca so na posamični tekmi nastopili še štirje Slovenci in ena Slovenka. Vatovec (120) je zasedel 20., Žan Šfiligoj (117) 47., Boštjan Maček (116) 55., Blazinšek (115) pa 59. mesto. Edina slovenska predstavnica v članski konkurenci Jasmina Maček (109) je osvojila 24. mesto.

Jasmina in Boštjan Maček sta na mešani ekipni tekmi v trapu zasedla 11. mesto. Enainpetdesetletni strelec iz Prekmurja je zadel 74 od 75 letečih tarč, njegova osem let mlajša sestra pa je bila manj natančna. V treh serijah je zadela 66 glinastih golobov, skupnih 140 zadetkov pa jima je prineslo 11. mesto. Družinsko navezo iz Bodoncev sta do tekme za odličja ločila le dva zadetka.

Pred tekmovanji v članski konkurenci je v Osijeku nastopila tudi slovenska "strelska pomlad". Najbolj se je izkazala Tea Topolovec, ki je v posamični mladinski konkurenci zasedla osmo mesto, medtem ko je Tia Burja dvodnevno tekmo končala na 25. V moški konkurenci je Jan Žniderčič osvojil 26., Lan Gomboc 46., Lan Maček pa 53. mesto. Slovenija je ekipno tekmo končala na 11. mestu.

Na mešani ekipni tekmi je naveza Tea Topolovec-Jan Žniderčič zasedla osmo, Tia Burja-Lan Gomboc pa 18. mesto.

