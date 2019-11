Živa Dvoršak po pravi odisejadi šesta v Putianu

Na današnji sklepni tekmi v kraljevski strelski disciplini - na njej so nastopile le najboljše tekmovalke svetovnega pokala v tej sezoni - je slavila Britanka Seonaid McIntosh (462,1), druga je bila Kitajka Ruijiao Pei (457,4), tretja pa Švicarka Nina Christen (449,1).

Dvoršakova, ki se je na azijsko celino odpravila skupaj s svojo trenerko Polono Sladič, je imela na poti do prizorišča letošnjih finalnih strelskih tekem obilo smole. V Putian je prispela po 48 urah potovanja, na njeni poti pa so ji odpovedali let v Zagrebu, nenačrtovano je morala prespati na Dunaju, zavoljo potovalne "improvizacije" in iskanju novih povezav pa je zamudila let do Pekinga, tako da je na prizorišče letošnjih finalnih bojev svetovnega pokala po pravi odisejadi prispela z debelo zamudo.

Foto: Stanko Gruden, STA

Nevšečnosti na poti pa ji niso vzele volje, Ljubljančanka je v kvalifikacijah pometla s tekmicami in s 1172 krogi zasedla prvo mesto, potem ko je v klečečem položaju zadela 393, v ležečem 394, v stoječem pa 385 krogov. Drugouvrščena McIntoshovea je zadela 1171 krogov, tretjeuvrščena Avstrijka Franziska Peer pa je za Dvoršakovo zaostala za tri kroge.

V finalu osmih najboljših je bila najbolj zbrana Britanka, edini slovenski predstavnici v Putianu pa se je po obetavnih nastopih v klečem in ležečem položaju malce zalomilo v drugi seriji v stoječem položaju, ko je v petih strelih zadela 48,8 kroga, tako da je na koncu zasedla šesto mesto.

Ljubljančanka se je na letošnjih tekmah za svetovni pokal dvakrat prebila v veliki finale. V New Delhiju je v strelskem maratonu zasedla peto, v Rio de Janeiru pa sedmo mesto. Letošnjo preizkušnjo v Pekingu je končala na enajstem, v Münchnu pa je zasedla 16. mesto.

Na moški tekmi je v strelskem maratonu slavil Čeh Filip Nepejchal (462,9), drugi je bil Srb Milenko Sebić (461,5), treti pa Rus Sergej Kamenski (449,8).