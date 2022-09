Slovenski strelci 21. na ekipni tekmi SP v Osijeku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od treh varovancev slovenskega selektorja Nikolaja Mejaša je bil najbolj učinkovit Boštjan Maček, ki je na četrtkovi mešani ekipni tekmi s svojo sestro Jasmino osvojil odličje bronastega leska v tej olimpijski disciplini.

Petdesetletni strelec iz Bodoncev je v današnjih treh serijah zadel 72 od možnih 75 glinastih golobov. Njegova reprezentančna sotekmovalca Denis Vatovec in Tadej Kostanjevec sta imela pet zadetkov slabši izkupiček.

Tekmo za zlato odličje so si izborili strelci iz Češke in Velike Britanije (oboji 216), za bronasto odličje pa Italijani (216) in Ciprčani (215).

Današnja moška ekipna tekma je bila tudi zadnja slovenska disciplina na letošnjem svetovnem prvenstvu. Za najboljši izid v slavonski prestolnici je poskrbela družinska naveza Jasmina in Boštjan Maček, ki je osvojila bronasto kolajno na mešani ekipni tekmi.

Na tridnevni posamični preizkušnji je Maček zasedel 55., Kostanjevec 64. in Vatovec 115. mesto, medtem ko je Jasmina Maček tovrstno tekmo končala na 58. mestu.

Na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem sta v mladinski konkurenci nastopila tudi sinova Boštjana Mačka. Dvajsetletni Rene je na posamični tekmi osvojil 39., štiri leta mlajši Lan 61., tretji slovenski predstavnik Anže Puc pa 63. mesto. Slovenski strelci so ekipno tekmo končali na 16. mestu, edina slovenska predstavnica v mladinski konkurenci Tea Topolovec pa je na posamični tekmi zasedla 30. mesto.

Preberite še: