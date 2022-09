Toplo-hladna predstava Boštjan Mačka na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski strelec v trapu Boštjan Maček je osvojil končno 54. mesto na svetovnem prvenstvu v Osijeku, potem ko je v petih serijah zadel 116 od 125 možnih letečih tarč. Njegova reprezentančna sotekmovalca Tadej Kostanjevec (115) in Denis Vatovec (107) sta tridnevno tekmo končala na 63. oziroma 115. mestu.

Petdesetletni strelec iz Bodoncev je v slavonski prestolnici prikazal toplo-hladno predstavo. V štirih serijah je zadel 95 od 100 možnih glinastih golobov, v primeru današnje brezhibne zadnje serije in vseh 25 zadetkov pa bi si izboril razstreljevanje za današnji veliki finale.

A evropskemu prvaku iz Leobersdorfa 2018 ter nosilcu dveh bronastih odličij z evropskih prvenstev v Beogradu 2011 in Pragerskem 2015 se danes ni izšlo. Boštjan Maček je odstrelil svojo najslabšo serijo v Osijeku in zadel le 21 letečih tarč - pred tem je po enkrat zadel 25 in 24 ter dvakrat 23 - ter močno nazadoval po lestvici.

Tadej Kostanjevec je na današnji zadnji seriji zadel 21, Denis Vatovec pa 24 letečih tarč, a je slednji priložnost za dober izid zapravil prvi dan tekmovanja, ko je v drugi seriji zadel le 16 glinastih golobov.

Edina slovenska predstavnica v članski konkurenci Jasmina Maček je tridnevno tekmo končala na 58. mestu, potem ko je zadela 103 leteče tarče.

V kvalifikacijskem delu sta bila najboljša Tajvanec Kun-Pi Yang (123) in Slovakinja Zuzana Rehak-Štefečekova (122), finalni boji pa bodo na sporedu v današnjih popoldanskih urah.

V četrtek bo v Osijeku na sporedu mešana ekipna tekma. Slovenske barve bosta zastopala Jasmina in Boštjan Maček, dan kasneje pa bodo Vatovec, Kostanjec in Maček nastopili še na ekipni tekmi v moški konkurenci.