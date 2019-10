Slovenski sobotni del Barcolane pripadel Črnogorcem

Na Barcolano iz Slovenije (Go to Barcolana from Slovenia) se je začel leta 2015 s petimi jadrnicami.

Na Barcolano iz Slovenije (Go to Barcolana from Slovenia) se je začel leta 2015 s petimi jadrnicami. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Tekmovanje poteka dan pred največjo jadralno regato na svetu v Tržaškem zalivu. Na posebni slovesnosti v Trstu je najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze tako kot lani nagrade najboljšim podelila tudi letos.

Puhova ekipa je za zmagovalno posadko zaostala dve minuti, tretja je bila hrvaška jadrnica Furiosa z Igorjem Čupičem, ki je zaostala sedem minut.

Prvi del tekme je potekal v dokaj dobrem vremenu, v vetru je bilo veliko dobrih manevrov in različnih taktik, nato pa se je veter povsem umiril in sledilo je mučno jadranje do cilja.

Na Barcolano iz Slovenije (Go to Barcolana from Slovenia) se je začel leta 2015 s petimi jadrnicami. Tedaj je pihal zelo močan veter, namerili so 80 kilometrov na uro burje, zato so izvedli le enega od osmih predvidenih plovov.

Udeležba je vsako leto rasla, letos je bilo vpisanih 64 jadrnic, na startni črti jih je bilo kakšnih deset manj, 42 jih je prišlo do cilja.

"Ena od idej za prihodnje regate je, da bi morale vse posadke, ki še niso nastopili na Barcolani, nastopiti na tej regati, da si pridobijo izkušnje in znanje. Če je veter šibek, na Barcolani ni težav. Toda če je močan, je manevriranje med več kot 2000 jadrnicami zelo težko in lahko kdo poškoduje jadrnice in tudi sebe ali druge," je izpostavil najboljši slovenski jadralec v zgodovini Vasilij Žbogar, ambasador regate.

Mitja Gialuz, predsednik jadralnega kluba Societa Velica di Barcola e Grignano (SVBG), organizatorja Barcolane, je dejal, da pri sobotnem slovenskem delu ne gre za poseben dogodek, ampak je tekmovanje Na Barcolano iz Slovenije za "ključni del celotne Barcolane, ki skupaj stane več kot dva milijona evrov".

Ideja za slovenski sobotni del barkovljanke je nastal v sodelovanju med SVBG in tržaškim pomorskih klubom Sirena v Barkovljah.

"Cilj Sirene je, da bi imeli vedno boljšo regato z vse več slovenskimi jadrnicami, ki bo tako še dvignila slovensko pristnost na Barcolani. Poleg tega pa zaradi te regate pride do še večje povezanosti s slovenskimi in italijanskimi jadralnimi organizacijami," je povedal podpredsednik Sirene Igor Filipčič.

Izidi regate Na Barcolano iz Slovenije:

1. Shining (Črna Gora, krmar Miloš Radonjić)

2. Adriatic Europa (Slovenija, Dušan Puh) + 2 minuti

3. Furiosa 2 (Hrvaška, Igor Čupič) 7

4. Piccolo Diavolo Rosso (Slovenija, Goran Brovč) 28

5. Taia 2 (Slovenija, Goran Djordjevič) 29

6. Dragonudo (Italija, Sebastjan Cettul) 30

7. Lepa (Slovenija, Miha Kavčič)

8. Kumatods Anthos (Italija, Zottelle Nicola)

...

Preberite še: