Letos ni v ospredju na Barcolani podiranje rekordov, ampak ...

Tržaški zaliv bo v nedeljo v znamenju 51. Barcolane. Do danes je prijavljenih več kot 1300 jadrnic, na dan regate pa pričakujejo 2300 plovil, je na današnji novinarski konferenci v Portorožu ocenil organizator Mitja Gialuz. Že v soboto bo iz Portoroža proti Trstu krenilo 70 jadrnic na partnerski regati Go to Barcolana.

Po lanski izvedbi, ko so našteli skoraj 2700 jadrnic iz več kot 20 držav, podiranje rekordov letos ni v ospredju. Odločili so se, da bodo število udeležencev omejili zaradi varnostnih razlogov. Vseeno so do zdaj našteli že več kot 1300 prijav, do izteka prijavnega roka pa pričakujejo skupno okoli 2300 jadrnic, je povedal prvi mož te tradicionalne jesenske regate Mitja Gialuz.

Gialuz je predsednik jadralnega kluba Societa Velica di Barcola e Grignano, ki organizira regato Barcolano oziroma Barkovljanko. Kluba iz zdaj priobalne predmestne četrti v Trstu, nekdaj ribiške vasi Barkovlje (italijansko Barcola), v kateri so večinsko živeli Slovenci, in ki je tudi dala svetovno znano ime Barcolana oziroma Barkovljanska regata.

Skupaj tako rekreativni kot izkušeni pomorščaki

Letos bo na sporedu že 51. izvedba regate. Foto: Morgan Kristan / Sportida Na tako množični regati bodo na startu skupaj tako rekreativni jadralci kot izkušeni pomorščaki, računajo pa tudi na devet ali deset najhitrejših tekmovalnih jadrnic elitnega razreda maksi, super maksi in mega yacht, ki se bodo spopadle za skupno zmago. Med temi bodo predvidoma na startu Wild Thing, Tempus fugit, Portopiccolo, 90 čevljev dolga Change the Wind in Morning Glory.

Lanski zmagovalec jubilejne 50. izvedbe uradno najmnožičnejše regate na svetu je bila italijanska jadrnica Spirit of Portopiccolo bratov Gabrielleja in Furia Benussija s Slovencem Iztokom Knafelcem na krovu, druga je bila posadka Ottica Inn Tempus Fugit z Mitjo Kosmino, tretja pa je bila jadrnica Way of Life, nekdanja Maxi Jena, Gašperja Vinčeca. Na startu lanske regate so našteli 2688 posadk, s čimer so postavili nov svetovni rekord za tovrstne dogodke.

Ob 300 spremljevalnih dogodkih in napovedanem lepem vremenu organizatorji pričakujejo podobno število obiskovalcev kot lani, ko je Trst ob jubilejni 50. izvedbi Barkovljanke obiskalo več kot 300.000 ljudi.

Most, ki povezuje nasprotni strani

Vasilij Žbogar je ambasador portoroške regate Go to Barcolana. Foto: Vid Ponikvar Gialuz je ob tem izpostavil, da partnerska regata iz Portoroža do Trsta ni le tekma, ampak predstavlja tudi most, ki povezuje nasprotni strani istega zaliva. Obenem strateško partnerstvo z organizatorji regate pomeni priložnost za nadaljnji razvoj Barkovljanke.

V soboto se bo v Portorožu tako zbralo okoli 70 jadrnic na drugi izvedbi regate Go to Barcolana, katere glavna pokrovitelja sta Kempinski Palace in MK Group. Ambasador portoroške regate Vasilij Žbogar je poudaril, da bo sobotna regata dejanski uvod in pravšnje ogrevanje pred nedeljo, saj bodo udeleženci lahko preizkusili manevre pred samo Barkovljanko. Sam si želi, da bi portoroška regata z leti rasla, tako kot se je to zgodilo s Trstom.

Gostitelj današnje novinarske konference generalni direktor Kempinski Palace Portorož Kai Behrens je uvodoma izpostavil pomen Portoroža kot primarne turistične destinacije za Kempinski in MK Group. Regata Go to Barcolana je tako po njegovih besedah del vlaganja skupine v turistično destinacijo Portorož&Piran. Z regato želijo obenem postaviti Portorož na zemljevid vseh, ki se ukvarjajo z jadranjem in na splošno uživajo v velikih dogodkih.