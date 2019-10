Kempinski Palace Portorož in MK Group vabita na slovito Barcolano

Oglasno sporočilo

Pred vrati je bogat jadralski teden, ki se bo 12. in 13. oktobra zaključil z dvema jadralskima poslasticama. Najprej se bodo v soboto iz Portoroža v Trst podale slovenske jadralske posadke v reli regati GO TO BARCOLANA FROM SLOVENIA , v nedeljo pa bo sledilo sklepno dejanje, 51. BARCOLANA .

Na morju pred hotelom Kempinski Palace Portorož bodo na znak startne pištole ob 10. uri startale jadrnice na reli regati Go to Barcolana from Slovenia by Kempinski Palace in MK Group. Ta se bo letos drugič zapored začela v Portorožu.

Tržaški zaliv bo drugi vikend v oktobru že 51. dihal z jadralci. Največja regata na svetu, ki privabi okoli 300 tisoč gledalcev, bo nedvomno tudi letos postregla s spektakularnim dogajanjem. Organizatorji namreč obljubljajo številne novosti, med katerimi so tudi foiling in vse bolj priljubljene virtualne regate. V obojih se bodo obiskovalci preizkusili lahko tudi v živo.

Poleg tega se na slovito Barkovljanko pripravljajo tudi lani najboljše posadke, med katerimi je slavila ekipa Spirit of Portopiccolo bratov Benussi. Na drugem mestu je ponovno pristal Mitja Kosmina z mednarodno posadko na jadrnici Tempus Fugit, tretja pa je bila Way of Life, nekdanja Maxi Jena, v lasti slovenskega podjetja Sailing Planet. Bo letos po dolgih letih premora končno spet slavila slovenska posadka?

Slovenija ima sicer na Barcolani pet samostojnih zmag in kar nekaj drugih mest. Zmago je leta 1994 prikrmaril Dušan Puh z ekipo Fanatic. Med letoma 1995 in 1997 je zmagovala legendarna Gaia Legend z Mitjo Kosmino in je zato pokal prejela v trajno last. Nazadnje pa je bila slovenska ekipa prva leta 2009, ko je posadko Maxi Jene prav tako krmaril Mitja Kosmina.

Slovenski jadralci bodo uvodni trening pred velikim finalom 13. oktobra odjadrali že dan prej. Na morju pred hotelom Kempinski Palace Portorož bodo na znak startne pištole ob 10. uri startale jadrnice na reli regati Go to Barcolana from Slovenia by Kempinski Palace & MK Group. Ta se bo letos drugič zapored začela v Portorožu. Naslov najhitrejše brani Tutta Trieste 2 s krmarjem Milošem Radonjićem, druga je bila lani Adriatic Evropa Dušana Puha.

Kai Behrens, generalni direktor Hotela Kempinski Palace Portorož, je izjavil, da je "Barcolana 51" ena izmed najprestižnejših jadralnih regat na svetu ter da je ponosen, da lahko Hotel Kempinski Palace Portorož že drugo leto zapored podpira ta prestižni dogodek. Glavno pokroviteljstvo reli regate tudi letos nadaljujeta Kempinski Palace Portorož in MK Group uspešnega poslovneža Miodraga Kostića, ki se v Sloveniji pojavlja kot strateški investitor. Prav tako ostajata partnerja prestižne 51. Barcolane. Tudi po njuni zaslugi lahko slovenske jadralce na Barcolano že drugo leto zapored pospremimo iz Portoroža.

"Kot ena izmed vodilnih hotelskih verig v regiji MK Group aktivno prispeva k razvoju slovenskega turizma in tako Portorož pozicionira kot eno izmed najbolj mondenih in prestižnih turističnih destinacij v tem delu Jadrana," je poudarila Aleksandra Stojanović, direktorica korporativnih poslov MK Group, ter dodala, da je strateška usmeritev MK Group podpora lokalnim skupnostim in lokalnim dogodkom. To je eden izmed glavnih razlogov, zakaj je MK Group skupaj s hotelom Kempinski Palace Portorož tudi letos poskrbela, da se jadralna regata Go to Barcolana začenja prav v Portorožu.

"Jadralna regata Go to Barcolana by Kempinski in MK Group si zasluži vso podporo, saj pripomore tako k promociji slovenskega jadranja in športa na sploh ter tudi k razvoju slovenskega turizma in razvoju Portoroža kot edinstvene turistične destinacije," poudarja Kai Behrens, ki je letos spomladi postal generalni direktor hotelov Kempinski Palace Portorož in Kempinski Hotel Adriatic v Savudriji.

Jadralski praznik nestrpno pričakuje tudi ambasador reli regate, najuspešnejši slovenski jadralec, večkratni dobitnik kolajn na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih, Vasilij Žbogar. "Vesel sem, da se hotel Kempinski Palace Portorož in MK Group zavedata pomena vlaganj v lokalno okolje in podpore slovenskemu jadranju. Dejstvo, da nadaljujejo pokroviteljstvo regate Go to Barcolana from Slovenia, pa je za vse nas, ki v ta projekt verjamemo od začetka, še dodatna potrditev, da smo na pravi poti, in motivacija za naprej," pravi Žbogar, ki je zasnoval približno osem milj dolgo regato. Letošnja Barcolana se bo predstavila v novi preobleki. Že 10 dni pred velikim spektaklom bo pester spremljevalni program z več kot 300 dogodki obogatil dogajanje za številne obiskovalce na kopnem.

