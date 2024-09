Prireditelji Barcolane: Želimo si, da bi bila 1000. prijavljena jadrnica iz Slovenije

"Želimo si, da bi bila 1000. prijavljena jadrnica iz Slovenije," je dejal Dean Bassi, športni direktor jadralnega kluba Societa Velica di Barcola e Grignano, na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi tradicionalne barkovljanke ter sorodne etape Go To Barcolana from Slovenia. Slednja se odvija dan pred osrednjim dogodkom in slovenske udeležence popelje od slovenske Obale do Trsta.

"Lepo je biti del takšne zgodbe"

Sobotno regato bo že devetič organiziral Jadralni klub Sirena iz Barkovelj, ki letos praznuje 100. obletnico. "Začeli smo z namenom še dodatno približati Barcolano slovenskim jadralcem. Prvo leto smo imeli pet jadrnic, zdaj jih imamo več deset," je rast slovenskega dogodka predstavil predsednik kluba Igor Filipčič.

Bassi je ob tem izpostavil pomen sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi jadralci. "Slovenska regata Go To Barcolana je za nas zelo pomemben dogodek, saj dokazuje, kako pomembno je sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi klubi in jadralci. Gre za dogodek, ki izraža bistvo Barcolane, katerega sestavni deli so prijateljstvo, športni duh in želja po skupnem jadranju v tem čudovitem zalivu," je dejal.

Pri izvedbi sobotne etape, za katero so danes odprli prijave, sodeluje tudi piranski klub Pirat. Njen predsednik Mitja Margon je dejal, da je pri aktivnostih začutil pristno željo po povezovanju. "Lepo je biti del takšne zgodbe. Naša želja je, da bi se sodelovanje razširilo na Hrvaško in tudi širše," je dejal.

Foto: www.alesfevzer.com

Geslo letošnjega dogodka je "Pozitivna energija"

Bassi je ob tem povedal, da je cilj prirediteljev tudi razširiti ponudbo aktivnosti v sklopu Barcolane, ki poleg omenjenih regat vključuje številne spremljevalne dogodke. Ti bodo potekali vse od 4. oktobra s tradicionalnim sejmom navtike v Trstu, različnimi športnimi dogodki vzdolž obale regije Furlanije-Julijske krajine, med drugim tekmovanja v supanju, kajtanju, obalnem veslanju in tudi plavalni dogodek, ter okroglimi mizami o pomembnih temah v jadranju.

"Želimo razvijati navtično kulturo na različne načine, geslo letošnjega dogodka pa je Pozitivna energija in v sklopu te si želimo promovirati vključenost na vse možne načine. V tej luči bo v sklopu dogodkov pod okriljem Barcolane potekala tudi regata v parajadranju," je dodal Bassi.

Kot zadnji se prijavljajo tisti, ki imajo tudi največje cilje

Katera od večjih slovenskih jadrnic se bo udeležila Barcolane je zaenkrat še odprto vprašanje. Zaenkrat je po besedah Bassija število prijav iz Slovenije za osrednjo regato sicer še majhno, a se prijave ponavadi okrepijo ravno v dneh pred dogodkom. Kot ga je ob tem dopolnil še Margon: "Ponavadi se kot zadnji prijavljajo tisti, ki imajo tudi največje cilje na regati."

Med partnerji pri izvedbi slovenske regate je tudi Slovenska turistična organizacija, ki je imenski pokrovitelj sobotne regate Go To Barcolana - I Feel Slovenia. Barcolana po besedah vodje pisarne STO v Milanu Aljoše Ote predstavlja priložnost za predstavitev slovenske turistične ponudbe na enemu glavnih turističnih trgov Slovenije. Tako se bodo tudi letos na sejmu predstavili številni slovenski ponudniki.

Preberite še: